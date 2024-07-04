租地堆廢棄物 狠賺近億黑心錢

千弘環保有限公司負責人邱福均涉嫌承租土地違法堆置廢棄物。（警方提供）

2024/07/04 05:30

檢起訴環保公司負責人 求刑4年8月

〔記者周敏鴻、陳嘉怡／綜合報導〕桃園市千弘環保有限公司負責人邱福均涉嫌收受廢塑膠等廢棄物，卻未依法進行再利用，並從二○二一年起，勾結其他廠商，承租廠房、土地後堆置廢棄物，體積達一萬三二四立方公尺，總重逾三七五八公噸，獲利九八六五萬餘元，桃園地檢署昨天偵結，依違反廢棄物清理法、詐欺取財等罪嫌，將邱男等五人與千弘等三家公司提起公訴。

收受廢塑膠 未依法進行再利用

四十三歲邱福均對外稱，千弘是領有廢塑膠再利用許可文件、廢棄物清除許可的公司，夥同領有廢棄物清除許可的另兩家環保公司，向多家不知情的廠商招攬廢棄物處理業務，假稱會再利用處理，卻只是堆置在他租來的廠房與土地。

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桃園檢方指揮警方、環境部等單位，前往桃市楊梅區邱男承租處稽查，發現他僱用員工堆置廢棄物，但並未進行合法處理；檢警逮回邱福均偵辦後，檢方聲押獲准，陸續再追出同夥承租廠房、土地在宜蘭縣等地堆置廢棄物。

查扣三千多萬財產 檢請求沒收

檢方說，邱男等人堆置廢棄物達一萬三二四立方公尺、重逾三七五八公噸，不法獲利近億元。檢方請求法官沒收邱男被查扣的房屋、土地、曳引車等財產約三八○○餘萬元。

檢方表示，邱男等人犯行，除對土地所有人損害非輕，更放任廢棄物堆置，不進行合法處理，恐造成國土環境嚴重污染，昨偵結起訴，並對邱男、另家環保公司負責人鄧順安求刑四年八月。

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