澎湖漁船遭中國海警押走 陸委會促中 速釋放我方人船

澎湖漁船「大進滿八十八號」，遭中國海警船靠近強行登檢扣押，船隻被押回福建的圍頭港。（圖：澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

2024/07/04 05:30

盼中方釐清原因 確保人員平安

〔記者陳鈺馥、鍾麗華／台北報導〕澎湖漁船「大進滿八十八號」二日在金門外海越界進入中國領海捕小管，遭中國海警船靠近強行登檢扣押，船隻被押回福建的圍頭港。陸委會昨呼籲，希望中共主管部門在釐清原因後，儘速依有關規定與程序釋放我方人船，並確保人員平安。

行政院發言人陳世凱表示，本案為我國漁船闖入休漁期的中方水域作業，因此遭遇中方執法。我方再次提醒漁民提高警覺，不要有違反中方有關伏季休漁規定的情形，同時也呼籲中方體恤漁民為求生計、涉險捕魚的辛勞，期望中方儘快釋放我國人船，確保人員平安。

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陸委會強調，本案受各界關注，由於相關事件疑涉違反中國伏季休漁之規定，該會將透過兩岸管道洽請中方儘速說明事件始末及登檢帶回原因，化解不必要的揣測。

海基會三日已依陸委會所囑致函中國海協會，請中方儘速公開說明事件始末，以及登檢帶回原因，並請中方釐清原因後儘速釋放人船，確保人員平安。海基會說明，後續將依主管機關指示及家屬需求，提供各項必要協助，期盼人船早日平安返台。

中國海警新規 首度大動作扣船

中國「海警機構行政執法程序規定」六月十五日起施行，明定海警機構在其認定的管轄海域，可登檢扣押涉嫌違反其出入境管理規定的外籍船舶與人員。澎湖籍「大進滿八十八號」漁船遭扣是新規上路後，中國海警首次對台灣漁船大動作登檢扣船。

據悉，中國近期在東海、南海、台海有多起侵擾擴張惡行。據日方統計，今年一月至今，已發生廿四起中國海警船侵入尖閣諸島周邊日本領海騷擾事件。

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