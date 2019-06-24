工會爆長榮逼組員簽「不罷工同意書」15組員拒簽滯留維也納

2019-06-24 11:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資攻防戰越演越烈，長榮航空昨指控拿委託書代組員拿回三寶卻遭工會拒絕；工會今天出面痛批長榮航空竟搜集在網路拍照打卡支持罷工的組員名單，甚至強硬要求在維也納值勤的組員必須簽署「不罷工同意書」，同意不參與罷工，並將台胞證及護照交給公司管理，否則將繼續滯留外站，目前已知維也納及休士頓有超過15名組員遭威脅。

「空服員被關維也納、請蔡總統打破長榮威權」桃園市空服員職業工會今天號召40位長榮空服員到總統府陳情，呼籲總統蔡英文正視長榮航空不合理打壓工會罷工行動，並協助滯外組員有以在有尊嚴、不受威脅情況下安全返台。

桃空職工理事長鄭雅菱表示，罷工行動已進入第5天，很遺憾長榮航空對空服員的方式一天比一天威權，第一天長榮航空試圖用汽車衝撞突破封鎖線、攻擊糾察線內會員，甚至副總何慶生用恐嚇工作權方式讓工會會員心生恐懼。

鄭雅菱說，昨天工會更接獲維也納組員跟工會投訴，長榮航空開始在網路拍照留言支持罷工的組員名單，要求在國外值勤的組員必須簽署不罷工同意書。同意書上清楚寫著：「本人不會參加桃園市空服員職業工會所發起的罷工活動，直到罷工結束為止，皆不會改變態度，並同意於返台之後將護照與台胞證交給公司保管」。

鄭雅菱痛批，長榮航空明確告訴組員要簽署聲明書才會安排返台，如果不簽就繼續滯留在國外，滯留多長時間沒人知道，滯留衍生的食宿費用公司會不會負擔也沒人知道，組員被困在遙遠的國外已非常驚慌失措，甚至都是非常冒險的方式才偷拍聲明書回傳給工會。

鄭雅菱質疑，為什麼公司可以如此恐嚇內部員工？難道這就是長榮航空的態度？罷工是台灣勞工最基本人權，也是台灣勞工擁有的民主權利，但過程卻受到企業百般刁難。

工會幹部今天也和滯留在維也納組員的母親通話，這名母親在電話中表示，自己的女兒在18、19日就飛出去，但到現在都還沒有回來，女兒透過視訊告訴她，公司說不簽聲明書就沒辦法回來。

這名母親哭訴，已經難受很多天了，但不知道可以跟誰講。她認為，其實工會一路的訴求對長榮而言並不是不能做到，而且空服員的工作真的很辛苦，公司更不能用威脅恐嚇手段來控制他們。

桃產總秘書長姚光祖今天也到場聲援，他表示，像長榮這樣威權、專制的企業應該要引進產業民主，讓工會及空服員有更多參與空間，希望長榮航空趕快出來協商，不要為了壓制罷工人數讓空服員不能返台參加罷工。而日前長榮聲稱拿委託書幫組員退出罷工，工會懷疑維也納的組員是否也受到長榮航空施壓，才被迫退出罷工。

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