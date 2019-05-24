長榮航勞資協商未獲共識 29日再談

2019-05-24 22:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空與桃園市空服員職業工會，於今晚7點進行啟動罷工投票後第一次協商，經過2小時的協商後，雙方並未獲得任何共識，預定5月29日進行第2次協商會議。

桃空職工現與長榮航空有8項爭議訴求，包含要求開放勞工參與公司治理（增設勞工董事）、提升日支費至每小時150元及禁搭便車、9條疲勞航班改善、開放工會參與人評會且有發言及表決權、國定假日雙倍薪水、每航班外籍組員派遣不超過2名、每年須有會務假、勞動條件跟工作規則變更要與工會討論及同意等。桃空職工副秘書長周聖凱表示，今日與長榮航空協商，公司僅針對前4項訴求提出對案，且幾乎與之前協商時的對案完全相同，雙方完全沒有往前走，且工會要聽後4項對案時，資方就主動說時間到了，後4項留到下次協商再提出。

周聖凱表示，目前罷工投票已經進入尾聲，會員投票非常踴躍，今日已達到80%投票率門檻，工會再次呼籲長榮航空應拿出誠意，以縮短勞資差距為前提，進行對等協商會議，希望長榮在5月29日進行第2次會議時，能針對剩下4項提出對案。另外，周聖凱也強調，以今日協商結果來看，有無直播並不構成雙方無法達成共識的理由，難道有開放直播，資方就會提出更有誠意的對案？因此，有無開放直播根本不構成雙方是否達成共識的要件。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今天協商一開始，有先花時間說明有關直播雙方的誤會，隨後就進入實質協商，原本協商時間就是至晚間8點30分，但因工會代表出席時間稍晚，加上大家隔天都還有行程，所以仍依照既定時程結束，後面4項對案就留待下次協商再提出。

對於開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊，長榮航空表示，勞工董事制度與現行公司法董事由股東選任規範有所違背，若公司片面同意董事可由勞工自行選任，可能會衍生經營管理人違背職務或背信的違法疑慮。日支費應調高為每小時150元，且非會員不得比照適用，孫嘉明表示，經過計算現行日支費絕對足夠空服員使用，所以公司也有提出詢問，工會除了比照華航外，是否有其他計算基準，但工會並未提出任何說明；因此，長榮認為日支費沒必要提高，但可用飛安服勤獎金來增加員工實質收入，但必須所有員工一體適用。

原本僅有東京、北京2條疲勞航班改善，這次協商工會又納入原先有討論過的金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班，長榮航空表示，每條航線公司都有提出對案，但工會對於公司對案完全不表示看法。

對於工會訴求參與人評會等懲處機制，並有發言及表決權，長榮表示，公司建議沿用處理機師工會勞資爭議的模式，當有空服員召開人評會議時，可由當事人邀請1位在職空服員列席會議，並可提供建議給當事空服員於會議中陳述；但列席空服員不直接發言亦不參與表決。孫嘉明表示，工會今日完全未對公司對案提出任何看法，因此，下次協調會，前4條訴求公司也不會提出新對案。

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