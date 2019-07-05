從南崁走到總統府 桃空職工會員哭了：希望努力不會白費

2019-07-05 18:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今天早上5點多從桃園南崁罷工現場出發，一路走到凱達格蘭大道，約下午4點30分抵達終點。桃空職工會員代表林昱嘉現場落淚說，從罷工第1天拉起罷工糾察線之後，大家在面臨烈日曝曬、狂風暴雨，有姊妹昏倒送醫，在附近吃飯被公司其他員工冷言冷語的嘲諷，這些她都會記得，希望這16天的罷工努力不會白費，呼籲長榮航空要知道，還有一群空服員等著公司變得更好，讓大家可以永遠待在這個幸福企業之中。

林昱嘉說，罷工至今，長榮威權管理一直存在，站出來的空服員都覺得這是必須要有改變，經過工會罷工後，已經成功爭取到許多權益，不論是可讓空服員實質薪資收入增加、航班過夜航班月份增加、固定的勞資協商與董總會議，這都是過去2年多、經歷20次團體協約會議以來，遲遲沒無法突破的門檻。

林昱嘉說，工會所做的努力，也加速公司想殲滅工會決心，訂定遠超過團協法條文內容的嚴苛和平義務、禁止工會行使爭議權、不明定罷工後不秋後算帳等；這都是讓辛苦合法組成工會、行使罷工權的勞工，無法獲得與雇主對等溝通的機會。因此，今天特別從桃園苦行到總統府，將陳情書與象徵希望與圓滿的繡球花，帶進總統府給小英政府。

桃空職工副秘書長周聖凱說，會員與社會各界都以為，這次罷工在6月29日經由民主投票同意接受公司方案後就會落幕，沒想到公司沒有依照當初方案約定好的內容，提出不秋後算帳條款，工會看到的只有嚴格限制工會的和平義務條款，讓團體協約簽訂的最後一哩路，就卡在這兩點上。

周聖凱說，今天公司說，只要工會回覆和平義務與不職場霸凌、罷工預告期、何時能恢復三寶等3個問題，就願意恢復協商，第一，不得霸凌員工這部分，以林昱嘉的例子大家就非常清楚，罷工首日依法拉罷工糾察線，面對的是長榮首席副總何慶生，公然恐嚇回公司給妳好看、留點退路給自己等語，現在霸凌的人到底是長榮航空還是工會？

第二，公司現在罷工預告，是完全剝奪工會罷工權，喪失武器無法為工人爭取權益，和平義務工會已經有釋出善意，離島不會發動罷工。台灣勞資爭議法令有關罷工已經非常繁瑣，需要經過會員代表大會、調解、罷工投票，長榮空服員走了半年，以後法規怎麼訂定工會就照法規走，但不會接受長榮要求訂定不對等的和平義務。

第三，長榮詢問何時能歸還全體空服員三寶，這個問題是長榮航空可以決定，何時協商答應不秋後算帳條款、不強迫簽不對等和平義務，讓團體協約提早簽定，罷工就會提早結束。

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