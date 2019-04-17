罷工危機再起...長榮勞資調解破局 可能採華航模式

2019-04-17 16:49

［記者謝武雄／桃園報導］長榮航空、桃園市空服員職業工會，今天進行第三次勞資爭議調解，勞資雙方談判5小時卻毫無進展，桃園市政府宣布「調解不成立」，工會表示，將於19日召開會員代表大會，向會員說明調解情況，未來不排除採取激烈罷工手段；由於調解不成立，未來工會極可能採取華航模式，先進行罷工投票，若過半數會員同意，將會進入實質罷工程序。

勞動局表示，本次調解勞資雙方系針對外站津貼、改善辛勞航班、調整懲戒申覆制度、增加勞工董事等議題，其中調高外站津貼且含禁搭便車條款一案，長榮航提出「工會本身給予差異化的福利措施」對策方案，另疲勞航班部分，長榮除同意原先允諾的試行台北到成田BR198過夜機制，另飛北京航班也會提前實施，但勞資雙方仍有差距，未有共識，最後確定「調解不成立」。

勞動局說，未來除非桃園市空服員職業工會再申請勞資調解，否則市府不再調解本案，也呼籲勞資雙方仍應持續理性溝通，共同尋求解決方案，也請長榮航空公司理解工會所提訴求，給予妥善的回應。

據悉，此次由桃園市空服員職業工會勞資調解模式，幾乎與2016年6月發生的華航空服員罷工事件如出一轍，當時華航空服員罷工也是由桃園市空服員職業工會主導，調解不成立後，隨即召開會員大會，會中決定進行罷工投票，於6月21日晚間確定過半會員同意罷工後取得罷工權，工會於6月24日凌晨0時起發動罷工，受影響航班高達67班。

當時華航董事長孫洪祥、總經理張有恆為此下台，由桃捷公司董事長何煖軒、華儲董事長謝世謙接任華航董事長、總經理職務，何煖軒代表華航談判才順利解決罷工問題，未料今年過年又發生華航機師罷工事件，最後罷工落幕，何煖軒也黯然下台。

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