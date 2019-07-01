18金釵案工會稱班機未靠空橋 長榮打臉：提早25分鐘落地

2019-07-01 20:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空空服員罷工「18金釵」爭議成為勞資角力焦點，桃園市空服員職業工會今天召開記者會力保18金釵合法罷工，並指稱6月20日下午BR722航班12名工會會員下午3點20分左右抵達機場，直到3點45分飛機仍未靠空橋，所有組員都在候機室等，到4點才參加罷工；但根據長榮內部系統紀錄顯示，前班飛機不僅提早25分鐘落地，而且早在下午2點50分就靠空橋，但這12名空服員堅持要等到4點參與罷工，才讓班機延誤，也讓500多名乘客空等。

6月20日當天下午有分屬兩班長榮班機18名空服員已經報到，卻臨時投入罷工，其中12名屬於BR722，飛機是接續之前BR711班次從上海浦東機場飛回桃園機場。

長榮航空表示，BR711當天原定下午3點5分落地，最後提早在下午2點40分落地，3點45分客艙就清理完畢、機上物品皆已備齊，2點50分靠空橋，BR722組員3點52進入機艙，明顯與工會說法不符。

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