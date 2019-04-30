空服員工會宣布5/13起投票 通過2道門檻才發動罷工

2019-04-30 10:15

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員勞資3度調解破局，桃園市空服員職業工會今天召開記者會，正式宣布啟動罷工投票，時間從5月13日起至6月6日。工會也呼籲，全力籌備罷工行動，但也期待與蔡英文總統、交通部長林佳龍對話，開啟勞資對等協商的機會。

工會宣布，根據勞資爭議處理法規定，罷工須經全體會員過半同意。罷工投票分別將由長榮分會5月13日至5月26日、華航分會5月27日、其他航空公司會員6月3日開始，一路投票至6月6日，同時持續凝聚共識、表達訴求。

工會也設立2道門檻，除了同意票過半，長榮分會的同意票也須超過8成；目前工會約5600名會員、長榮空服員約3000人，因此整體同意票數要先超過2800張，其中，長榮分會要超過2400張，若未達到門檻，工會不會啟動罷工。

「絕不會出現『長榮罷工、華航決定』情形。」工會強調，罷工將是在長榮分會多數會員支持下，才有可能發動。這也是首見工會主動設下雙重門檻。

針對長榮董事長林寶水上週公開信重申，堅持一視同仁、保障飛安原則，不可能同意「禁搭便車」條款，工會也回應，禁搭便車是團體協約法賦予工會行使團結權的重要法定權利，且每一空服員薪資結構均不同，本來就沒有一視同仁。

工會強調，長榮過去有多項不良紀錄，包括為消滅工會而關閉長榮重工中壢場、SARS期間無預警大量解雇空服員，以及更多秘室約談、強迫簽署自白書等。工會爭取禁搭便車與勞工董事，絕非為了自利，而是希望持續有效制衡資方。

另外，交通部長林佳龍日前曾說，交通部將不迴避，工會表示肯定，呼籲林佳龍與工會交換意見，尋求解決問題、推動改革的方案；工會也向蔡英文喊話，工會會員均同為希望推動改革、挑戰權威結構的女性，將成為社會前進的動力。

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