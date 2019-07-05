「一向珍惜自家員工」 長榮痛批：外部工會發動突襲式罷工

2019-07-05 23:08

〔記者劉力仁／台北報導〕長榮罷工空服員今天從桃園苦行到凱道找總統蔡英文陳情，長榮航空今晚發表聲明感謝總統關心，同時痛批桃園市產業總工會旗下外部工會介入罷工不當，也希望設立罷工預告期，降低對無辜旅客的衝擊。

長榮航空在聲明中表示，一向珍惜自家員工，公司已明確承諾不會對本次罷工的基層會員進行後續的法律追訴，也希望能儘快和桃園市空服員職業工會達成共識，讓爭議早日結束。

但從罷工發現，職業工會在罷工前不斷宣稱政府不應介入民營企業的勞資爭議，罷工後卻以協商條件難以接受，不願和公司理性協商，開始對政府施壓要求政府介入，讓公司不懂到底工會是希望協商還是希望政府出面處理。

事實上，職業工會不斷干擾想回來執勤的空服員取回三寶，動輒以各種不實消息威嚇空服員需遵守工會幹部的意志，近日甚至放棄協商，帶領空服員徒步北上。工會種種意義不明的作為，都無助於達成勞資共識，這些才是造成勞資協商難以完成的主因。

長榮表示，這次由桃產總底下的空服員職業工會對長榮航空發起的突襲式罷工，造成近30萬旅客權益受損，公司感到遺憾，長榮認同交通部近期提出關於設立罷工預告期的構想，希望藉此降低對無辜旅客的衝擊。

此外，回顧過去4年，由公司外部職業工會所發動的航空業罷工已高達3次，每次都造成無數旅客權益受損和社會的紛亂，長榮呼籲政府正視此一現象，積極地在法令上尋求補救，例如對於勞動三法中，非企業工會的罷工程序能有更周延的規範，不要再發生外部工會人士煽動非公司員工進行罷工投票的奇怪現象。

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