替32名空姐討三寶未果 長榮委任律師提告

2019-06-27 16:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕長榮空服員罷工第8天，長榮公司委任律師昨晚三度向桃園市空服員職業工會遞交律師函，要求工會歸還32名委託人的「三寶」，今天上午第四度前往罷工現場要求提領證件未果，仍遭到工會幹部要求「本人到場」而拒絕，律師蔡頤奕今天下午3時，帶著32人的委託書前往桃園市警蘆竹分局南崁派出所對桃空職工提出違反護照條例罪告訴，警方目前正在受理，將開立報案三聯單。

根據律師事務所第二次發函的主旨內容，為代32名當事人函請桃空職工會在今天上午10點，將相關委任人的護照、台胞證、長榮航空員工證（三寶），在長榮航空公司警衛室前交與蔡頤奕律師，逾期將提出刑事告訴。

函中說明，這32人均為任職於長榮航空股份有限公司，是長榮航空所雇用的空服員，並為桃園市空服員職業工會的會員，因工會與長榮航空於本月20日對於長榮航空空服員日支費金額、禁搭便車條款等事項未能達成共識，於是當日下午4時起，宣布發起罷工，並在長榮航空位於桃園市蘆竹區的公司大門前搭設布棚展開抗議。

內文提及，本人等為響應罷工活動，於是依工會指示，陸續在本月20日前後將本人所有的護照、台胞證及長榮航空員工證，到罷工現場交由工會現場人員，再由工會現場人員交付由工會製作的同意書，作為收取本人所有的三寶。

現本人等因個人因素需退出罷工行列，欲返回長榮航空執勤而有使用三寶的必要，為此，特檢具委任人同意書影本（正本待工會交還證件時，一併交付工會指定之人），並委請律師向桃園市空服員職業工會取回本人的三寶，若工會逾期處理，本人將依法提出刑事告訴。

律師函內文說，為維護當事人盡速取回三寶的權利，蔡律師本月26日下午3點經部分當事人授權，先以傳真方式函請當日晚間7點盡速發還，詎於傳真後工會無人應答，因此再次發函通知。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法