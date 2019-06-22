罷工風暴擴大 長榮29日前不接新訂位

2019-06-22

〔記者鄭瑋奇、李雅雯、陳恩惠、朱沛雄／綜合報導〕長榮航空罷工風暴持續擴大，長榮航空昨天宣布，為妥善處理取消航班訂位旅客需求，二十九日之前不再接受新訂位，空服員工會也宣稱將長期抗爭。無辜消費者持續受害。

工會稱將長期抗爭 消費者受害

桃園市空服員職業工會前天下午四點發起罷工，今天進入第三天，前兩天九十八個航班停飛，超過兩萬人次行程受阻，今天一百一十二個航班停飛，影響二．三二萬人次，六十五個航班正常營運，運能僅剩三十七％，受影響旅客怨聲載道。長榮昨深夜一口氣公告，今起至卅日共取消七百八十三個航班。

為了反制工會，長榮航空昨天大動作控告工會非法罷工，指工會提出的「勞工董事」議題，依法不屬於調解事項，每罷工一天將求償三千四百萬。

此外，長榮也從罷工日起停止所有員工及眷屬優待機票，降低營運成本。但鼓勵罷工期間員工支援公司，凡配合班表上班員工不受此限。

若嚴重虧損 長榮航恐縮減規模

長榮航空不排除未來有更大動作。長榮航空高層表示，罷工若持續下去，長榮航將嚴重虧損，未來縮減規模、刪減航線，讓公司節流是必然方向。

對於資方態度強硬，甚至不惜縮減航班，桃空職工也排妥六月底前空服員罷工靜坐輪值表，跟資方對抗，罷工第十天（六月廿九日）決定下一步。

桃空職工秘書長鄭雅菱表示，協商大門始終敞開，空服員態度並非「要好、要滿」，希望資方拿出誠意協商，但資方不斷以抹黑、提告、迴避問題方式面對爭議，造成更大社會負擔。

交部再籲雙方 各退一步坐下談

鄭雅菱表示，目前已有一千八百位空服員繳交證件，呼籲長榮重啟談判，但工會也做好長期抗爭打算；長榮航空總經理孫嘉明則說，所有協商都釋出善意，要看工會如何回應。

交通部再呼籲雙方各退一步坐下來談，勞動部政務次長劉士豪昨天和雙方溝通，強調當前最重要的是讓雙方回到談判桌。

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