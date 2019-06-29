破局！勞資談不攏未簽團協 長榮空服繼續罷工

2019-06-29 21:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空今日與桃園是空服員職業工會，針對6大訴求簽定團體協約進行協商，長榮航空表示，經過3小時討論後，因桃空職工堅持要求長榮撤回5月8日發布因應罷工危機的公告（營收大幅下滑甚至虧損，員工不調薪、不發年終獎金），及恢復參與罷工的桃空職工會員權益至罷工前的狀態（罷工空服員可享優待機票），且不追究之前18位擅離職守，宣稱罷工空服員的責任，這些長榮航空皆無法同意，因此勞資未達共識，致使無法簽下協議；下次協商時間敲定7月2日，桃空職工強調，在簽定團體協約前，罷工將持續下去，請會員配合罷工棚輪班。

桃園市空服員職業工會表示，雖昨日與董事長林寶水碰面，並約定今日簽訂團體協約，然而，雙方討論到第一條不秋後算帳條款即觸礁，除公司未提出不秋後算帳具體方案，在工會提出具體條文後，包含參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態；會員資格及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主；公司不得對參與本次罷工所有工會、工會會員、幹部以及協助人員為法律追訴及求償；公司有經勞動部不當勞動行為裁決委員會，認定構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進行後續救濟程序；兩造同意遵守團體協約法第23條和平義務等，公司也未回應。

桃空職工要求不得秋後算帳，長榮航空表示，公司秉持最大誠意，提出內容完全比照今年華航機師罷工後，在經主管機關協調磋商下所訂的協議條款，對於空服員在罷工期間符合法律所定爭議行為言行，均會予以尊重，並遵守工會法、勞資爭議處理法及相關法令。但是涉及違反法令或公司管理規則行為，基於保障公司及股東權益，仍會依相關規定處理。

長榮航空今年5月8日，為因應桃空職工可能發起罷工行動發布公告，誠實告訴所有員工，公司將面對的嚴峻挑戰，讓員工有心理準備可能會發生之情況，內容包含若發生罷工導致公司獲利大幅下滑甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請與使用員工優待機票，暨聯航優惠機票之福利措施，但罷工期間配合公司班表出勤者，則不受此限。桃空職工認為此公告是秋後算帳，要求公司撤回這項公告，然這是公司對罷工期間支持公司出勤者的獎勵措施，若撤回如何對得起這些堅守崗位，默默支持公司的空、地勤人員。

罷工行動前18位擅離職守空服員，長榮航空表示，尊重空服員的罷工權，但這18位空服員早於工會宣布的罷工行動開始前報到，卻擅離職守罔顧乘客權益，嚴重違反公司規定，目前已將這些空服員暫記曠職，並進行調查，若查證屬實將會予以懲處。長榮航空強調，對此類嚴重違反公司規定，損害旅客權益並有飛安疑慮的行為絕不寬貸。

另外，昨日提給空服員的其他5項方案，除了第1項飛安服勤獎金之金額有所變動，其餘4項有關辛勞航班改善、參與人評會、勞資溝通平台、會務假等，皆與公司在工會發動罷工之前，雙方協商所提出的對案一致。雖然在6月20日直播協商時，公司已將飛安服勤獎金每趟飛行發給從150元提高到200元，然當天桃空職工不同意，也未讓公司說完所有對案內容，即宣告破局。但林寶水仍釋出誠意，在公司因罷工已公告營收損失高達近18億的狀況下，昨日與工會代表見面時，仍當場將飛安服勤獎金由之前的每趟200元，提高到區域航線每趟300元、長程航線每趟500元，其他訴求願意恢復到工會發動罷工前雙方協商的內容，雖長榮航空今天已經將協約內容提給桃空職工，但未開啟討論。

桃空職工罷工行動截至目前，已經造成長榮航空取消近2000班航班，營業損失近18億，影響數10萬名旅客的行程。長榮航空相信多數空服員都希望早日歸隊執勤，呼籲桃空職工勿再持續對空服員與社會大眾進行各種情緒勒索，應尊重空服員的自主意願，儘速將三寶歸還給所有空服員，長榮航空隨時歡迎參加罷工的空服員回來加入團隊。

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