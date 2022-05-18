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    首頁　>　生活

    防校園疫情延燒 各縣市中小學「遠距教學」情形一次看

    本土疫情持續延燒，全台各縣市陸續宣布，學生進行遠距教學的規劃。（資料照）

    本土疫情持續延燒，全台各縣市陸續宣布，學生進行遠距教學的規劃。（資料照）

    2022/05/18 18:30

    首次上稿 17:35
    更新時間 18:30

    〔即時新聞／綜合報導〕本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心預估，未來一週疫情將達到高峰。因擔心疫情延燒到未施打3劑疫苗學生，全台各縣市陸續宣布，學生進行遠距教學的規劃，本報也整理全台22縣市相關資訊，並持續更新。

    基隆市

    基隆國三生和市立高三生23日起遠距教學到畢典前 國中小不跟進北市

    基隆市長林右昌表示，考量國中九年級學生和高三學生即將完成會考和學測，國九生和市立高中三年級學生，23日起至畢典前採遠距教學，不用到校，國中小則不跟進台北，家長可視情況選擇。

    台北市

    柯文哲：高中以下學校 23日至27日全面遠距教學

    台北市長柯文哲今宣布，台北不分公私立高中以下各校自5月23日至27日全面採取遠距教學，但授權各校可因應考試等需求自行決定實體辦理；國九、高三學生則從5月23日遠距教學至畢業典禮。

    新北市

    新北停課授權各校決定 板橋國小校長：已邀熱區重疊學校共同研議

    新北市教育局表示，授權各校因地制宜，採高低風險實體、線上分流授課，因每個地區疫情狀況不同，原則上仍由學校自己討論，幼兒園、國小涉及照顧問題，一次停課仍以3、5天為原則。

    桃園市

    國三生防疫 會考前一週線上教學

    桃園市長鄭文燦日前宣布，為了確保學生考試權益，國3年級學生5月14日至5月20日停止到校，改採線上教學，學生若有特殊理由須到校，校方應做好防疫安排。

    新竹市

    竹市國三生下週採線上遠距教學 會考開設78間防疫試場

    新竹市教育處說，為降低考生染疫及居家隔離風險，國三學生從16日到20日改為線上遠距教學，但各校需確實點名、掌握學生健康狀況，另各考場20日下午會開放考生看考場。

    苗栗縣

    苗縣國三生 16至20日暫停實體課

    苗栗縣政府日前宣布，國三學生5月16日至5月20日暫停實體課程。

    台中市

    北市高中以下23日起遠距一週 中市：暫不跟進

    台中市教育局指出，停課影響層面廣，小學生與國高中生不同，有家長照顧需求，但家長未必能請假照應，目前持續密切關注視疫情變化，審慎評估中，目前暫不跟進改遠距。

    南投縣

    南投10國三生確診 縣府研議會考後停課至6/5

    南投縣長林明溱說，由於停課牽涉家長必須請假照顧等問題，最好由中央統一規定，惟因國三生自主性較高，教育處將召集全縣國中校長研議。

    台南市

    北市高中以下各校下週遠距教學1週 台南市暫不跟進

    台南市長黃偉哲表示，遠距上課牽涉到很多面向。目前全台各縣市都還沒有統一的作法，台南市未來會視疫情、疫苗注射的情況，再來考量，目前還沒有實施遠距教學的決定。

    高雄市

    高雄宣布高中以下學校5/23起3天遠距教學 中小學本學期可採線上學習

    高雄市教育局宣布，為減少學生染疫風險，高中以下學校、幼兒園5月23至25日，補習班、課照中心5月21至25日暫停實體課程，改線上學習。

    金門縣

    金門+40！全縣國小實體課程再停2週

    金門縣長楊鎮浯表示，國中會考即將於5月21日登場，為避免家庭群聚傳染，且在各校調查家長意願有8成同意繼續實施國小線上學習，全縣國小「停課不停學」線上學習自5月13日起再延長2週。

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