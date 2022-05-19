防疫燒不停！高雄停課遠距教學延長為5/23~29

高雄市長陳其邁宣布，高中以下學校、幼兒園5月23至29日停課一週。（記者許麗娟攝）

2022/05/19 16:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（19日）新增6504例本土確診，由於校園疫情升溫，市長陳其邁宣布，原訂下週一（23日）高中以下學校、公立幼兒園改居家遠距學習3天，改為延長至29日，私立幼兒園由各校自主決定，補習班則自21日起實施。

陳其邁說，與桃園、新竹、台南市長討論，因疫情仍在升溫中，依中央疫情指揮中心判斷，下週與下下週會達到最高峰，由於同學上課風險高，為把校園群聚感染風險減到最低，若停課5天延至7天，將可避免90％的校園風險。

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他說，經昨晚專家會議建議，決定延長停課為7天，即下週5月23至29日停課1週，以因應疫情的最新發展，認為這是對小朋友是最安全的措施，雖然對老師、家長會不方便，但這是對小朋友最安全的事。

教育局長謝文斌指出，學校與公立幼兒園23至29日、補習班21至29日改為居家遠距教學，高中以下學校、幼兒園、補習班及課照中心暫停實課程程，改線上教學，家長如無法照顧孩子，學校、幼兒園、補習、課後照顧中心須提供基本照顧服務，畢業考、疫苗施打會再另做調整。非營利、準公幼、私立幼兒園自主決定暫停體課程日期。

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高雄市校園、幼兒園5月23至29日暫停實體課程。（高雄市政府提供）

高雄市19日校園疫情。（高雄市政府提供）

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