急轉彎！彰化下週一起 高中以下學校停止到校上課

彰化縣政府今宣布，縣立高中以下學校5月23日至29日停止到校上課，改遠距教學，國立彰化女中步調與縣府一致，避免一縣兩制。（記者張聰秋攝）

2022/05/20 12:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕疫情將高峰，中部地區唯一採雙軌混合教學制的彰化縣，原本不跟進其他縣市停止到校上課的作法，今天，改宣布全縣高中以下學校從5月23日至5月29日暫停實體課程，全面採取遠距線上教學，國立高中教育部授權學校配合地方縣市政府，彰女表示，與縣府步調一致，下週暫停到校上課。

最新規定還有縣立國中3年級和縣立高中3年級學生，從5月23日至畢業典禮前，改以不到校線上教學為原則，私立幼兒園、非營利幼兒園、補習班，比照高中以下學校暫停實體課程規定，園方、業者與家長溝通後，協調後續補課和退費細節。

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學生停止到校上課，老師職員照常到校上班上課，弱勢家庭的學童，若家長無法在家照顧孩子，或家裡沒有電腦和網路設備，教育處要求學校依個案需求，安排學生返校回到原班級上課，老師啟動「混成教學」教室上實體課，未到校學生遠距教學，上線上課程，學校同時得替到校上課孩子準備午餐。

教育處強調，國中會考前，雙軌混合制是由國中小校長會議凝聚的共識，考量點是讓家長們決定自己的小孩是否到校上課，防疫假不列入差勤紀錄，面對國內疫情朝向與病毐共存的階段，家長們憂心尚未施打疫苗的小孩的健康，縣政府完全理解，加上台灣已是1日生活圈，因應國中會考後的上課事宜，教育處今再廣泛徵詢校長們意見之後，達成全面停止到校上課的共識。

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