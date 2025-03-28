被要求簽離職單江和樹砲轟民眾黨中央 揚言讓蔡壁如的人補中央委員

日前辭去民眾黨台中黨部主委的江和樹，昨晚透過直播怒轟，民眾黨組織部竟要求他簽離職單，並揚言若黨中央沒有給交代，他將辭去中央委員並「讓蔡壁如的人補上來」。（圖擷自臉書）

2025/03/28 09:15

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江和樹被要求簽離職單砲轟黨中央 周榆修致歉：督導幹部已自請處份

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前辭去民眾黨台中黨部主委的江和樹，昨晚透過直播怒轟，民眾黨組織部竟要求他簽離職單，並揚言若黨中央沒有給交代，他將辭去中央委員並「讓蔡壁如的人補上來」！這番內容也引起網路議論。

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江和樹2年半前當選市議員後，成為民眾黨台中市黨部第一位正式主委。江和樹昨晚開直播砲轟民眾黨中央，質疑組織部昨日傳給他員工退職聲明書，讓他怒批交出主委一職是為黨的未來著想、貫徹前主席柯文哲意志，但原本想讓新任黨主席黃國昌好做人，卸任至今中央黨部卻沒歡送、沒一句感謝的話，甚至要他寫自動離職同意書、「限明天（28日）繳回」，在聲明書上還包括「不得洩漏黨內祕密」的條文內容，他直言縣市黨部主委沒有領薪水、不是員工，並痛譙「中央需要糟蹋人到這程度嗎？」

江和樹還爆料，指民眾黨有些地方黨部把中央撥下來的錢花光光，主委連每年該繳給中央的10萬元，一毛錢都沒給過，如今「準備包袱款款去國民黨了」。他也嗆若黨中央不給他一個交代，他將辭去中央委員，並稱「反正我今年的50萬額度已經交了」、「就讓蔡壁如的人遞補上來」。

這段內容在網路引發熱議，對此時事評論員周偉航發文引述相關內容，並諷刺「開始感受到昌公的暖意～」，在PTT上也有網友轉貼相關發言，網友紛紛嘲諷「開始內鬥了，說好的空前團結呢？」、「昌哥演這麼久，終於不演了」、「遊覽車白出了」、「少數沒用嘴砲動員的人，也要鬥掉，真有趣」、「他是台中民眾黨內少數有動員實力的欸」、「又一個沒得撈的，現在才醒」、「現在感覺當時她去鬥蔡應該是被設計了？」等。

相關影片請見（約42:15處）︰

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