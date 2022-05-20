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    南投縣高中以下各級學校 5/23起暫停實體課程一週

    南投縣高中以下各級學校，5月23日起暫停實體課程一週。（南投縣政府提供）

    南投縣高中以下各級學校，5月23日起暫停實體課程一週。（南投縣政府提供）

    2022/05/20 12:38

    〔記者張協昇／南投報導〕 全台疫情嚴峻，疫情指揮中心預估疫情高峰落在五月底，南投縣政府20日宣布縣內高中（含）以下各級學校學生，自5月23日 （星期一） 起至5月27日（星期五）止暫停實體課程，改採線上教學一週，減少人員流動，降低校園群聚染疫風險，至於私立幼兒園在加強防疫措施下，可彈性自行決定是否比照辦理。

    縣府教育處指出，縣內各級學校歷經去年疫情停課期間，已建置線上教學設備，老師也都具備豐畐線上教學知能及實戰經驗，在各校規劃好線上教學配套措施，並與家長建立良好合作機制下，暫停實體課程一週，可確保師生健康，也可藉此增進學生自主學習能力，同時也請家長多關心學生，依學校規劃按時上線進行學習，教師要也與家長、學生多保持聯繫。

    教育處強調，如家長在線上教學期間確有在家照顧困難，學校可協助照顧安置，並提供到校學生午餐，讓家長能安心工作，如遇學校配合疫苗施打作業，可在做好防疫措施下返校辦理。另評量方式也請學校採彈性多元方式處理，期兼顧學生受教權及校園防疫安全。

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