俄烏有望終戰？澤倫斯基發表公開信 罕邀普廷面對面會談

烏克蘭總統澤倫斯基（右）4日致函俄羅斯總統普廷（左），提議兩國領袖直接會面談判。（美聯社資料照）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）4日發表一封致俄羅斯總統普廷的公開信，提議兩國領袖直接會面，以結束這場持續4年多的戰爭，並警告若無法達成協議，基輔已準備好繼續作戰。

路透報導，澤倫斯基在信中表示，多數俄羅斯民眾已對烏克蘭飛彈與無人機攻擊、通貨膨脹及燃料短缺感到厭倦，準備迎接和平。公開信已寄送給包括美國在內等其他國家。

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澤倫斯基表示，正值美國聚焦伊朗衝突之際，「若只是等待歐洲這場戰爭重新成為美國關注焦點，將是錯誤的做法」。他說，通往和平的道路必須從前線開始，「前線就是外交必須展開的起點」。

澤倫斯基重申，烏克蘭主張「在談判期間全面停火」，因這是國際慣例。他補充，美國具備監督停火的能力，將確保敵對行動停止的位置確實執行停火。

澤倫斯基提議為雙方會面訂定明確日期，並指出瑞士、土耳其以及阿拉伯世界國家長期以來都曾作為各國領袖協商戰爭與和平事務的主辦地點。他強調：「不要害怕踏上結束戰爭的道路。這是現在對你最主要的訴求。」

「烏克蘭提議，透過你我之間直接對話來結束這場戰爭。我在此提議會面，……如果你個人仍未認定現在是結束戰爭的時候，烏克蘭將繼續為自身生存而戰。」

澤倫斯基並暗示，如果戰爭持續下去，恐怕會危及普廷的個人地位。「這是俄羅斯歷史上眾所周知的事實，你非常清楚：當俄羅斯人民感到疲憊不堪時，變局就會到來。」

莫斯科方面，克里姆林宮表示已經收到澤倫斯基的信函，並將會把內容呈報給普廷。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）也在社群證實，公開信將透過正式外交管道送交俄方。

西比哈形容，這是一項「嚴肅且具實質意義的終戰提議」，其中包含明確且可行的步驟，以及對普廷發出的個人會晤邀請。他指出，「我們期待俄方對此提案作出有意義的回應。現在是結束這場戰爭的時候，也是選擇和平的時候了。」

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