哥倫比亞總統批川普干預大選 指控美國與毒販結盟

哥倫比亞總統裴卓4日批美國總統川普干預總統大選，並指控他與毒販結盟。（法新社）

哥倫比亞即將卸任的總統裴卓（Gustavo Petro）4日猛烈抨擊美國總統川普，指責其支持1位極右翼候選人接任總統，並稱美國與它聲稱要打擊的毒販結盟。

根據《法新社》報導，裴卓此次抨擊源於川普在哥倫比亞總統選舉中全力支持強硬派律師艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）。47歲的艾思普雷雅曾為販毒集團、詐騙犯和足球明星提供法律服務，累積了巨額財富。

請繼續往下閱讀...

艾思普雷雅在5月31日舉行的哥倫比亞總統選舉首輪投票中，擊敗了裴卓盟友、左翼參議員塞培德（Ivan Cepeda）。他們將於6月21日進行第二輪投票。

裴卓4日批評川普干預總統大選。他指控川普違背了雙方2月達成的不干預哥倫比亞選舉的協議。他說「美國正推行一種意識形態政策，把世界劃分為兩種人。一種是和他們想法相同的人，另一種則是像我們這樣想法不同的人。」

裴卓聲稱，美國在哥倫比亞的盟友來自毒品與準軍事統治體系，他們既是種族滅絕者也是毒販。裴卓強調，他對宣稱要打擊毒品販運的人物和政府，實際上卻幫助犯罪勢力取得哥倫比亞政治權力感到遺憾。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法