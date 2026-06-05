為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南部水情有解！氣象專家曝「這時間」降雨集中劇烈：恐釀水患災情

    2026/06/05 08:36 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，今起至下下週將有持續集中降雨，劇烈雨勢預計伴隨強風驟雨，須提防水患災情。（資料照）

    氣象專家林得恩指出，今起至下下週將有持續集中降雨，劇烈雨勢預計伴隨強風驟雨，須提防水患災情。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（5日）低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今起至下下週將有持續集中降雨，可望緩減南部水庫水情壓力；但劇烈雨勢預計伴隨強風驟雨現象，須提防水患災情發生。

    林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今年台灣的降雨時空分布相當不均。一開始的春雨雨量就偏少；就連梅雨，不僅遲到，而且「北多南少」，也導致南部水庫在最需要進帳的時刻，面臨了無雨的窘境。

    林得恩說，盤點現況，曾文水庫、阿公店水庫的蓄水率都在蓄水量10%以下；烏山頭水庫、南化水庫的蓄水率也都分別不足蓄水量的16%、22%，水情不如預期。

    林得恩分析，根據AIFS-ENS今晨最新系集數值模式模擬結果顯示，今天至下週日（7日）低壓帶的移入，以及隨後下週一（8日）至下下週一（15日）梅雨鋒面的滯留，都有機會為南部水庫帶來顯著、可觀的入庫雨量，水庫水情可望有效緩減。

    但林得恩也提醒，必須加強留意下週一至下下週一期間，持續性、集中性且劇烈性的降雨，可能將帶來強風驟雨現象，並可能肇致水患災情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播