南部水情有解！氣象專家曝「這時間」降雨集中劇烈：恐釀水患災情

氣象專家林得恩指出，今起至下下週將有持續集中降雨，劇烈雨勢預計伴隨強風驟雨，須提防水患災情。（資料照）

中央氣象署預報，今天（5日）低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今起至下下週將有持續集中降雨，可望緩減南部水庫水情壓力；但劇烈雨勢預計伴隨強風驟雨現象，須提防水患災情發生。

林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今年台灣的降雨時空分布相當不均。一開始的春雨雨量就偏少；就連梅雨，不僅遲到，而且「北多南少」，也導致南部水庫在最需要進帳的時刻，面臨了無雨的窘境。

請繼續往下閱讀...

林得恩說，盤點現況，曾文水庫、阿公店水庫的蓄水率都在蓄水量10%以下；烏山頭水庫、南化水庫的蓄水率也都分別不足蓄水量的16%、22%，水情不如預期。

林得恩分析，根據AIFS-ENS今晨最新系集數值模式模擬結果顯示，今天至下週日（7日）低壓帶的移入，以及隨後下週一（8日）至下下週一（15日）梅雨鋒面的滯留，都有機會為南部水庫帶來顯著、可觀的入庫雨量，水庫水情可望有效緩減。

但林得恩也提醒，必須加強留意下週一至下下週一期間，持續性、集中性且劇烈性的降雨，可能將帶來強風驟雨現象，並可能肇致水患災情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法