中央補助逾8成！蔡其昌爭取5千萬 清水五權路與人行道改善年底施工

立委蔡其昌（右）說明清水五權路與人行道改善計畫。（記者張軒哲攝）

台中市清水區五權路是大秀國學童上下學及居民前往清水運動場必經之路，然而，該路段人行步道因年久失修，呈現老舊破損、高低崎嶇等現象，道路路面亦有嚴重龜裂問題，立委蔡其昌爭取總經費4980萬將進行改善工程，由中央補助82%經費，預計年底前施工。

蔡其昌今日表示，近年來努力爭取，清水區已有多處友善行人步道順利完工，包括橋江南街、橋江北街、民族路、五權南路及鎮政路等，不僅為清水注入嶄新風貌，保障行人通行安全，更成為鄉親運動休憩的重要場域；同時，透過工程也將柏油路面全面翻新，帶來更平整安全的道路，獲得諸多好評。

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蔡其昌說，此次爭取清水區五權路道路及人行環境改善，除了能夠串聯過去已完工路段外，更因鄰近大秀國小與清水運動場，完工後將大幅提升學童上下學及運動民眾的安全，未來全新的人行步道也將兼具鄉親散步運動的休憩功能，整體建設效益極高，目前辦理設計規劃，預計年底前開工，工期半年。

清水區武鹿里長陳意和說，清水區五權路的改善自多年前就開始向市府爭取，卻礙於工程經費龐大、權責單位不明等狀況，一直沒有進展，感謝立委蔡其昌協助向中央爭取經費，期盼工程能早日完工，帶給里民更安全的用路環境。

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