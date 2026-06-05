民眾黨發言人召喚AI翻車 助攻黃國昌變打臉黃國昌

民眾黨主席黃國昌昨發文稱與綠營前輩飲酒聊天，痛批民進黨最厲害的事情就是「把非法變合法」，該文發出後引發網友議論，民眾黨發言人張彤（見圖）為此召喚AI想打臉網友，不料AI的回應卻是打臉黃國昌的說法。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨發文稱與綠營前輩飲酒聊天，痛批民進黨最厲害的事情就是「把非法變合法」，該文發出後引發網友議論，民眾黨發言人張彤為此召喚AI想打臉網友，不料AI的回應卻是打臉黃國昌的說法，讓網友諷刺「我覺得妳被打臉了」。

黃國昌昨晚在threads發文稱，與當初出錢出力的綠營前輩痛飲烈酒時聽到最沉痛的真言：「你不知道民進黨現在多邪惡！」黃國昌批評民進黨，「從8800億的前瞻預算，從一開始就是預算要用一大包的方式，才能養派系、才能綁樁腳！」、「對民進黨，我心已死」、「現在這個社會誰敢站出來跟民進黨對抗？」、「讀書人不站出來，這個國家沒有希望。」黃國昌還在文末tag總統賴清德，並稱「賴清德您應該非常清楚！」

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該則發文引發網友質疑，張彤則在底下留言，並稱「Meta AI」毫不留情打臉民進黨側翼的在這篇文的造謠。不過AI在回覆時卻打臉表示，「前瞻計畫總額約8824.9億元，用於綠能、數位建設、水環境等，由國發會列管執行進度，目前沒有「非法變合法」的情事；而預算審查與執行在立法院與行政院都有攻防，藍白與綠營對預算使用方式、是否綁樁爭議一直存在不同說法」。

「Meta AI」強調，「所以『非法變合法』『養派系』是黃國昌的指控，目前屬於政治攻防說法，不是已確認的事實」。對此網友也紛紛諷刺，「笑死直接打臉自己，無恥」、「我覺得妳被打臉了」、「不是已確認的事實，你自己很清楚！」、「中文這麼差也可以當發言人喔」、「有開心嗎？AI的回答有解決到你的問題嗎？」

不過針對網友質疑AI打臉張彤，身為民眾黨發言人的張彤仍持續留言嗆聲「你爸媽知道你在當綠蛆夏夕夏景嗎？」

民眾黨主席黃國昌昨發文稱與綠營前輩飲酒聊天，痛批民進黨最厲害的事情就是「把非法變合法」，該文發出後引發網友議論，民眾黨發言人張彤為此召喚AI想打臉網友，不料AI的回應卻是打臉黃國昌的說法。（圖擷自threads）

針對網友質疑AI打臉張彤，身為民眾黨發言人的張彤仍持續留言嗆聲「你爸媽知道你在當綠蛆夏夕夏景嗎」（圖擷自threads）

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