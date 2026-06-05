柏克萊畢典致詞感動眾人 鄧立潔專訪談不思議旅程

來自台灣的鄧立潔在柏克萊工學院博士班畢業典禮上致詞，掀起廣大迴響。（中央社）

來自台灣的鄧立潔在柏克萊工學院博士班畢業典禮上致詞，掀起廣大迴響。她受訪表示希望能為所愛的家鄉帶來正面影響。從文科跨域到理工科的她認為，台灣不僅位在科技前沿，也保有細膩人文底色；這樣的獨特組合，讓台灣有機會在AI變革中扮演更重要的角色。

初見鄧立潔（Megan Teng），除了清新脫俗的氣質與一雙烏黑有神的眼睛，最先讓人注意到的，是垂掛在她右耳旁的一條細長辮子。那是她向「星際大戰」中絕地學徒帕達萬（Padawan）致敬的紀念。辮子以代表柏克萊的藍色與金色髮帶繫著，也成了她身上獨特的個人標記。

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5月21日，她站上加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）工學院博士班畢業典禮的講台，代表畢業生致詞。工學院院長艾斯塔（Mark Asta）介紹她來自台灣、曾在台大主修國際企業，但科幻電影裡的太空船與機械世界始終吸引著她，也讓她在大學期間跨領域雙修機械工程。

艾斯塔說道，鄧立潔並沒有被「不可能」（impossible）這個字困住。從台大畢業後，她進入柏克萊深造，投入機器學習研究，專攻微機電系統，不僅獲得多項榮譽，也展現卓越領導力。

● 柏克萊畫龍點睛 鄧立潔到位詮釋奶奶故事引共鳴

鄧立潔隨後致詞，以她與96歲奶奶之間的親情故事為主軸，詮釋一紙學位背後所承載的家人支持，也帶出工程師的角色不只是創造技術，更是帶著責任、情感與關懷，照亮社會的力量。

她的演講影片幾天內在網路上瘋傳、引起廣大討論。不少網友表示深受鼓舞。

鄧立潔3日在柏克萊校園接受中央社專訪，她靦腆笑說，當初只是抱著為學生生涯留下一個註記的心情，嘗試申請畢業致詞代表，沒想到會引發關注；一開始真的「嚇到了」，但很感謝各方的善意；院長介紹她來自台灣時，她感到很光榮，也希望能為所愛的地方帶來正面的影響。

柏克萊創校158年，鄧立潔談起自己能獲選代表致詞，謙虛地說只是「幸運」。但要站上那個舞台，在眾多「大神」面前致詞，其實得經過層層關卡：從撰寫講稿、錄製徵選影片，到通過教授委員會與研究生團隊審核；獲選後，再填寫長達7、8頁的問卷，並在專人協助下修稿。

鄧立潔分享，奶奶的故事在原稿中本來比重沒有那麼多，是工學院建議她放大這條情感主線，並以中文說出「謝謝奶奶」。校方認為，那是很有人性的一面，也能讓台下聽眾產生共感。

● 鄧立潔笑稱在家身兼水電工 奶奶呷飯配致詞影片

平時鮮少在社群平台發文的她，YouTube個人頻道在畢典影片上傳前，訂閱者原本只有2人。為了讓無法到場的奶奶也能看見自己致詞的那一刻，她將致詞側錄下來，並加上中文字幕。她說：「奶奶看了很開心、很感動，以前她吃飯可能配連續劇，現在吃飯是配我的演講。」

柏克萊人才濟濟，在異鄉求學難免備感艱辛，但她只要回台看見奶奶，總會聽見老人家用力稱讚她：「我的孫女怎麼這麼棒。」鄧立潔說，那種無條件的愛，有時候是最重要的動力。

畢典當天，鄧立潔的媽媽和弟弟從台灣趕赴柏克萊，與全場畢業生一起聽她致詞又哭又笑。看著家人在台下，見證自己一路走來的成果；她形容，那一刻讓她覺得「一切都值得了」。

鄧立潔笑說，家人未必真正理解她在研究什麼；在家中，她有時更像是「水電工」的角色，「他們可能覺得，妳念機械工程，是不是家裡的馬桶壞了、或燈壞了，妳可以幫忙修理。」

或許是文理雙修的養成，鄧立潔身上帶著一種非典型工程師的人文氣息。與她談話，近半時間，她都在細數生命中的家人與貴人，那些在不同階段扶她一把，造就「今日的她」的一群人。

● 鄧立潔：台灣細膩人文底色是AI變革中的特殊力量

「趙老師讓我相信自己可以念理工；張老師給了我撐下去的力量；林老師鼓勵我出國念書；孫老師幫我寫了申請柏克萊的推薦信…」，就連錄製演講徵選影片時，她因吃螺絲錄了很長時間，當時等她錄完才把辦公室大門關上的人，也被她列入有如電影謝幕跑馬燈的感謝名單之中。

鄧立潔說，「人」對她而言格外重要，而台灣的成長環境與教育，是形塑了她這份細膩人文關懷的重要養分。她分享，來到美國後，反而更清楚感受到台灣社會的一種特殊性。

「人們對公共事務普遍有一種參與感。」鄧立潔表示，在台灣，民眾多半會關注周遭發生的事；即使不是每個人都會主動談論社會議題，但只要話題被提起，多半也能說出自己的看法。

她觀察，雖然外界會認為台灣教育側重理工，但這種對公眾的關心、對事件的剖析，與美國傾向以整體感覺來評判人事的方式不同，也讓台灣成為一個「一直保有某種人文細膩的社會」。

她認為，正因為台灣兼具了科技實力與人文底色，在AI時代下，可扮演一個更重要的角色。

對於台灣人的優勢，她做出一個有別於純技術視角的詮釋，「我們是一個很有溫度、人味的地方」，她說，「如果有人真的想出怎麼面對這場大變革，那個人很可能就是台灣人」。

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