台南高中以下5/23~29線上教學 校園BNT延到5/30開打

台南市政府宣布，高級中等以下學校、公幼、補習班及課照中心，5月23日至29日同步線上教學。（台南市政府提供）

2022/05/19 22:10

〔記者劉婉君／台南報導〕因應南部疫情升溫，台南市政府今晚宣布，全市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23日起至5月29日全面暫停實體授課，改為線上教學。但各校（園）所在區域如果沒有受到疫情影響，得經防疫專責小組決議，維持現行的實體授課方式。家長如果無法照顧或其他原因，學校、幼兒園及課照中心須提供其子女到校（園）學習的基本照顧服務。非營利、準公共及私立幼兒園授權自主決定所要採取的暫停實體課程方式和日期。

台南市長黃偉哲說，近日疫情變化有自北部蔓延至南部的趨勢，專家評估下週可能是疫情高峰，由於國小學生尚未完成疫苗施打，近期有許多家長、教育團體期盼市府能採取較嚴謹的防疫措施，因此在和部分縣市長討論後，決定高中以下學校、公幼、補習班及課照中心（安親班）下週暫停實體授課1週，以避免群聚，降低染疫風險。

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教育局長鄭新輝說，家中沒有平板和無線網路的學生，可以向學校申請借用。家長若無法請假在家照顧或其他原因，學生有到校或到園學習及照顧需求者，會由學校、幼兒園或課照中心提供必要的學習和基本照顧服務，包括學習場地安排及午餐供應等，部分弱勢學生在家線上學習，也會持續提供午餐補助等。

鄭新輝指出，台南市自5月9日至18日，計有124所國中小未因師生確診而停課，若校方認為維持實體上課較好，仍可經校內防疫專責小組決議後，自主決定維持現行的授課方式。而因應全面暫停實體授課，教育局將針對資訊設備使用較不熟悉的國小一到四年級學生，同步啟動公版直播教學課程規劃。

另外，原訂於5月27日到6月14日進行的5-17歲BNT校園疫苗施打部分，配合暫停實體課程1週，施打日程調整為5月30日至6月17日。

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台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23日起至5月29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（台南市教育局提供）

台南市5-17歲BNT校園疫苗施打期程原訂5月27日至6月14日進行的部分，配合高中以下學校暫停實體課程1週，將調整為5月30日至6月17日。（台南市教育局提供）

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