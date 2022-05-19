竹縣中小學23日至27日遠距教學 若到校上課從寬認定「防疫假」

新竹縣政府19日發布各級學校防疫措施（竹縣府提供）

2022/05/19 18:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應本土疫情將在5月下旬進入高峰，新竹縣長楊文科今天宣布，全縣國三與高三自下週一（23日）起進行遠距教學至畢業典禮前1日，其餘年級23日至27日5天，原則上也改為在家線上學習不到校，但國小疫苗集中施打仍照常辦理。

教育局表示，除了國三與高三採遠距教學到畢業前夕，幼兒園到高中各級學校其餘年級，5月23日至27日也改採遠距教學不到校為原則；倘若維持實體課程，各校應從寬認定予以「防疫假」，不強制要求提供特定證明文件，且不納入學生個人出缺席紀錄，也不扣減學業評量成績。

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公立及非營利幼兒園非實體授課期間，家長若有特殊需求，各園班仍需給予協助。此外，各補習班及課照中心，也鼓勵23至27日採線上教學一週。

教育局訂有「新竹縣國中小因應『COVID-19』課室教學建議模式參考指引」，請各校教師能在合於防疫規範且兼顧教學效益下，依據線上、實體與混成教學建議模式參考指引，進行同步或非同步課堂教學活動。

教師以混成教學（意即實體、非實體授課可一起進行）方式授課，亦可採取線上教學，也區分為同步、非同步模式，進行非實體授課，教師可依據領域型態、課程內容或是教材，選擇使用最適合的教學模式。

教育局說，學校原規劃的定期評量方式（例如紙筆測驗），因學生停止到校上課而有實施困難時，學校應召開各學科「教學研究會」或學校「課程發展委員會」討論，延期辦理或改採其他多元評量方式辦理。縣府也會請環保局協助各鄉鎮校園環境消毒工作。

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新竹縣政府19日發布各級學校防疫措施（竹縣府提供）

新竹縣政府19日發布各級學校防疫措施（竹縣府提供）

新竹縣長楊文科今天（19日）宣布，全縣國三與高三自下週一（23日）起進行遠距教學至畢業典禮前1日，並鼓勵其餘年級23日至27日5天，也改為在家線上學習。（竹縣府提供）

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