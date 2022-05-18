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    柯文哲：北市高中以下學校 23日至27日全面遠距教學

    台北市長柯文哲宣布，北市高中以下23日至27日全面遠距教學。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲宣布，北市高中以下23日至27日全面遠距教學。（台北市政府提供）

    2022/05/18 17:26

    〔記者鄭名翔／台北報導〕因應疫情即將進入高峰期，台北市長柯文哲今宣布，北市不分公私立高中以下各校自5月23日至27日全面採取遠距教學，但授權各校可因應考試等需求自行決定實體辦理；國九、高三學生則從5月23日遠距教學至畢業典禮。至於5月27日後再視疫情狀況動態調整。

    柯文哲今主持北市防疫記者會時表示，因北市目前請防疫假的學生已多達1.9萬餘人，多數為國小學生，且中央估計於本週至下週進入疫情洪峰，因此高中職以下自下週起全面採遠距教學，但授權各校自行決定是否回校，國九、高三學生則從5月23日遠距教學至畢業典禮。

    北市副市長蔡炳坤補充，因應全面採取居家的遠距教學，仍開放有基本照顧需求的學生可到校參與原班級的線上課程，另也提供2900多名無線上教學載具及經濟弱勢學生相關設備，至於雙薪家庭家長無法請假等問題，也責成學校開設專責照顧班，由校方安排老師作為配套。

    此外，弱勢學生的營養午餐則由校方於明後兩天先行發放餐費，避免學生餓肚子，而因應5月25、26日起陸續進行的青少年及兒童疫苗校園接種，若要施打疫苗的學生則配合學校安排入校。（17:26更新）

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