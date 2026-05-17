115國中會考A++預估容錯題出爐 補教：出題重視邏輯推理能力

補教老師林熹說明今年國中會考題目。（記者楊綿傑攝）

115年國中教育會考落幕，台北市補教事業協會分析，整體題目逐漸進化，從最早著重「各科能力」，到關注「圖文消化能力」，再到今年進入「邏輯理解能力」，以達108課綱素養要求。預估若要拿到A++，自然可容錯3題、國文及社會皆可容錯2題、英語及數學則皆僅容錯1題。

自然科方面，補教老師楊過表示，今年題目與圖表有關者32題，與往年接近40題較少，純文字敘述題目變多，對於很用功但死讀書的學生未必能有分數上回饋，而這也顯現教育走向。如第38題考某城市與嘉義的白天時數圖，以往可能給地球圖做判讀，但今年提供一段文字與直角座標圖，考生必須理解文字、看懂圖示，還要搭配對季節的理解，才能推導出答案。第42題考單一樣本跟多樣本的差異，對部分學生是吃力的。預估A+容錯4題、A容錯7題。

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補教老師林熹分析，英語科題目整體中等偏簡單，單字題出現9題，其中第15題同時考文意、推論，還用到譬喻意象，屬於一字多意考題；文法題有10題，無魔王考題，偏向基礎觀念。特色題如第32至34題，考生必須抓出關鍵資訊，搭配圖表，用整體資訊進行推論。第35至39題考2篇冰島語的新聞報導，跨英語科、社會科，還加上科技探討，並展現對媒體識讀能力的重視。而第28題及第37題在測驗考生對每字句是否了解，屬於高分群考題。在聽力全對情況下，預估A+容錯3題、A容錯5題。

針對社會科，補教老師范郁彤點出，整體符合課綱出題方向，內容靈活且取材多元化，時事密度高，重視學生閱讀資料能力、分析圖表能力，除了將課本知識結合生活經驗，更要能夠組織知識。如第40題必須藉由某國前往殖民地航行圖，反推是什麼國家，將理解及推理能力綜合在一起；第25題考宏都拉斯白蝦，涵括國際關係、關稅、白蝦售價等，分科界線模糊，講求綜合能力。預估A+容錯3題、A容錯5題。

在數學科部分，補教老師葉子豪認為，今年題目中等偏易，但解題需要穩，前11題偏向單一計算，屬於基礎能力檢核，只要熟讀熟練都會拿到分數。中後段文字量開始變多，也非常注重推理，並不是一定要繁雜計算，而是有沒有找對概念，想法對了作法就會對。如第10題書店優惠活動，生活中很常出現，文意理解非常重要；第20題則必須理解兩人對話才能正確判斷；第23至25題則納入自然科概念，其中第24題題幹所給單位與問題單位不同，如果心很浮動可能無法得分。至於非選題觀念都算簡單，但會算不見得能清楚表達。非選全對情況下，預估A+容錯2題、A容錯4題。

至於國文科，補教老師陳蒂指出，題目從速讀走向深讀，從字詞閱讀走向語境推理，整體來說今年字數較去年少，但比去年稍難。其中有8題是國文課本內容，包括語文常識、標點等，較容易得分，也是達到A的基本門檻。今年文言文篇數14篇，題數較去年增加，用字也變難，如第41及42題，不能只透過字面翻譯解題，必須了解篇章結構、抓到關鍵字。作文則延續不定題目方式，給予資料素材讓考生詮釋，體現AI時代人類從寫作者轉變成企劃者、審稿者，必須具備重視語境邏輯推理、資訊組裝能力。預估A+容錯4題、A容錯6題。

補教老師陳蒂說明今年國中會考題目。（記者楊綿傑攝）

補教老師葉子豪說明今年國中會考題目。（記者楊綿傑攝）

補教老師范郁彤說明今年國中會考題目。（記者楊綿傑攝）

補教老師楊過說明今年國中會考題目。（記者楊綿傑攝）

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