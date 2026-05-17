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    首頁 > 生活

    前科技部長陳良基多重器官衰竭險喪命 加護病房住10天平安出院

    2026/05/17 17:11 即時新聞／綜合報導
    前科技部長陳良基今（17）日發文透露，近來發生「命懸一線」的生死關頭，消息震撼各界。（圖擷取自「陳良基的創新筆記」臉書粉專，本報合成）

    前科技部長陳良基今（17）日發文透露，近來發生「命懸一線」的生死關頭，消息震撼各界。（圖擷取自「陳良基的創新筆記」臉書粉專，本報合成）

    前科技部長陳良基今（17）日發文透露，自己近來發生「命懸一線」的生死關頭，消息震撼各界。陳良基透露，整起事件起因原自他個人覺得不嚴重的病情，未料他去急診就醫後，竟迅速惡化成多重器官嚴重衰竭、甚至引發嚴重癲癇，凶險情況一度讓家人以為「恐過不了關」，所以被醫生搶救回來，目前已順利出院。

    陳良基金今日下午在臉書分享這段經歷，根據家人轉述，他就醫後在加護病房陷入昏迷前幾天，發生神經系統被攻擊、引起嚴重癲癇，讓家人半夜被急扣回來加護病房簽署腦部掃描同意書。家人回憶，當時他被五花大綁在病床上且全身插滿管子，還被緊急插管、洗腎、輸血管、鼻胃管等，並使用葉克膜等高強度急救。

    陳良基表示，家人向他坦言當時情況凶險，一度覺得他「可能過不了關」，所幸在醫療團隊全力搶救，以及自身良好體能支撐下，他不僅奇蹟般甦醒，各項生命指標還很快的穩定和回升，在加護病房住了10天後轉入普通病房，已在一週後順利出院。陳良基透露，出院初期仍需靠助行器行動，近日已能自行在社區山徑散步。

    根據醫師說法，陳良基此次除了插管造成的喉嚨傷害，需時間恢復外，其餘器官功能有望逐漸復原。陳良基認為，自己這次能逃過一劫，與他長期跟隨台大EMBA門外社練跑、維持良好體能有很大關係，「無論如何，藉此一角，跟所有關心我的朋友致謝，謝謝大家的祝福！我一定會好起來的。」

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