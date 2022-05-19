疫情高峰將至 台東高中以下學校23至27日線上教學

疫情升溫，高峰期將屆，台東縣教育處公告高中以下學校最新停課措施。（台東縣政府提供）

2022/05/19 20:29

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣教育處今宣布縣內高級中等以下學校（含公幼）自23日起暫停實體課程至27日，改採線上教學，國小低年級原則上採非同步教學；至於私幼、非營利幼兒園、準公共化幼兒園及補習班、課照中心安親班尊重各校彈性決定，也可參考前述措施彈性辦理暫停實體課程。另國中九年級學生及高中三年級學生自23日起停課，於畢業典禮前一天返校。

教育處表示，依據CDC的專家意見，下星期是疫情的高峰期，希望能將校園感染風險降到最低，以保障學生健康為優先，且考量醫療負擔及多數學校停課復課又停課也造成學校教學上的困擾，因而公告最新停課措施。

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教育處表示，考慮家長照顧問題，比照去年停課模式，如家長無法請假在家照顧孩子，學校仍需承擔照顧責任，學校老師停課期間原則上仍到校實施線上教學，如有照顧12歲以下子女的需求或有特殊原因經校長同意者可實施居家辦公；停課期間有施打疫苗的需求仍可請學生到校施打，或學校有其他情形需學生返校服務或參與活動者，經家長同意仍可到校參與學校活動。

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