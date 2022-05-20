金門高中以下5/23至5/29遠距教學 6家KTV被列高風險場所

金門縣政府秘書長陳祥麟說，國立金門高中、高職，自5月23日至29日採線上教學，暫停實體課程。（記者吳正庭攝）

2022/05/20 21:19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，地區新增110例確診，其中新增3名重症患者。自5月23日至29日，國立金門高中、高職，比照地區國中小學暨幼兒園採線上教學，暫停實體課程，將視疫情決定是否延長。

此外，縣府也罕見地公布地區6家具有確診者高風險足跡的密閉營業場所KTV，籲請民眾減少涉足、慎選場所。

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縣府秘書長陳祥麟說，縣府有鑑於KTV連日持續有確診發生，這6家確診者高風險足跡場所包括：金霸王、金山會館、雲頂酒店、海灣、金鑽、福星KTV，由於這兩天來都持續出現確診者，呼籲消費者進入前應出示打完3劑疫苗證明。

陳祥麟強調，這6家都是之前已有確診案例，縣府也在該場域發生確診後，要求業者對相關場域進行清消，但一直到5月19日都還持續出現確診者，基於維護縣民健康，公布6家KTV場所。

陳祥麟說，KTV業者提出的防疫作為包含：從業人員需「打完3劑疫苗」或「兩劑加14天才能進入場域服務」，業者也要求客人必須打完3劑疫苗才能進入消費；縣府平日即聯合建設、警政等單位，持續對業者進行防疫稽查，希望把防疫破口降到最小。

陳祥麟說，至目前為止，地區確診者累計1140例，正在接受治療的有776例，居家照護屬輕症或無症狀者有715例，收治於金門醫院或加強型防疫旅館中的輕症或無症狀有54例、中症1例、重症6例；目前居家隔離者有249例，疫調仍持續進行中。

他說，新增110例中，男性54例、女性56例；個案分屬12個家庭群聚案共有30例、6處工作職場群聚案共有13例。金門醫院負壓及專責病床總床數40床，已使用18床，還有空床22床。

縣府為疏解快篩陽要進一步採檢PCR的人潮，採行「視訊門診」、「快篩陽急門診」的分流措施，視訊門診在衛福部金門醫院（週1至週5上午11點至12點及下午3點至4點），透過視訊對居隔、居檢、自主防疫者及65歲（含）以上長者開立一般藥物；快篩陽急門診地點在金門醫院牙科採檢（週1至週日下午1點30分至4點）、金門醫院急診側採檢（週1至週日全時段）；警光會館維持週1至週日上午10點至下午2點進行PCR採檢。

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