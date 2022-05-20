雲林不跟進停課「炸鍋」 張麗善急轉彎：下週高中以下遠距教學

不跟進停課炸鍋，雲林縣長張麗善臉書深夜宣布高中以下學校5月23日至5月29日全面改採遠距教學。（擷圖自張麗善臉書）

2022/05/20 06:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長張麗善昨天晚上在臉書貼文，不跟進停課，學生可請防疫假在家線上學習，引起家長留言一面倒希望能停課，今天零時撤文改貼文宣布，5月23日至5月29日全縣高中以下學校及幼兒園，全面暫停實體課程，改採線上遠距教學。

暫停實體課程期間，學生線上教學所需軟硬體設備若有不足，可由學校協助借用，學生如因無法安排照顧或實施線上教學有困難等因素，可到校學習，並由學校予以照顧及供應午餐。

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也就是說，即便暫停實體課程，學校仍然維持正常運作，到校的學生一樣會獲得如常的照顧，不會有任何權益的受損。

張麗善強調，她知道政策在短時間內調整了，但面對疫情，許多決策都不容易，孩子的健康、多數家長能否放下工作在家陪伴、校園染疫率、雲林學校的人數不像都市這麼多的種種考量，都是決策過程中不得不衡酌再三的因素。

她與大家的心情都一樣，沒有什麼比孩子的健康更重要，但身為縣長，有太多需要考慮的面向；鄉親有期待、有要求都是正常的，若有責備，也是應該承擔的。

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