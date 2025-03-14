今明防雷雨！明晚氣溫驟降 下週「觸及寒流」恐下探5度

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新氣象資料顯示，週日將有強烈冷氣團或寒流大舉南下，氣溫將大幅下降，且這波強烈冷空氣影響時間很長，會持續非常多天，目前預估至少冷到下週四，各地低溫預估下探到9至12度。（圖擷自臉書）

2025/03/14 08:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面影響，今、明各地降雨機率偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，且北東有局部較大雨勢發生的機率。氣象專家指出，預估明下午至下週日鋒面通過，各地有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，明晚起隨著冷空氣南下、氣溫驟降。下週一至下週四早晚受「輻射冷卻」加成影響，「強烈大陸冷氣團」將被推昇至觸及「寒流」等級的強度，部分平地的最低氣溫甚至可降至5度左右。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日鋒面在北部近海徘徊，北台灣稍涼，南台灣仍偏暖。由於鋒面接近、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部及金馬容易起霧。

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吳德榮表示，明下午至下週日鋒面通過，預估明下午起各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。明晚起隨著冷空氣南下、氣溫驟降，估計週日晚間逼近「強烈大陸冷氣團」標準，台北測站將逼近12度，部分北部平地則會降至10度以下。

吳德榮提到，下週一至下下週日連續7天，因大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲。其中下週一至下週四白天在陽光下或不覺冷，但入夜及清晨受「輻射冷卻」加成影響，「強烈大陸冷氣團」將被推昇至觸及「寒流」等級的強度，部分平地的最低氣溫甚至可降至5度左右。要到下週五白天後冷空氣才逐漸減弱，氣溫逐日回升。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新氣象資料顯示，週日將有強烈冷氣團或寒流大舉南下，氣溫將大幅下降，且這波強烈冷空氣影響時間很長，會持續非常多天，目前預估至少冷到下週四，各地低溫預估下探到9至12度，尤其在輻射冷卻效應發威下，有機會出現更極端的低溫，提醒大家留意。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，明晚至後天開始，受鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下影響，台灣各地天氣轉冷。由於前期環境水氣充沛，預估在週日至下週一期間，中部以北3000公尺以上的高山將有零星、短暫降雪的機率，倘若安排賞雪活動，也請留意山區路面結冰、霧淞等現象。

「林老師氣象站」提到，根據美國NCEP CFSv2氣候模式模擬結果顯示，在本週六至下週四這波強冷空氣過後，接下來一直到4月24日前，再出現這麼顯著且大範圍的降溫機會，幾乎趨近於0。

「林老師氣象站」發文指出，預估在週日至下週一期間，中部以北3000公尺以上的高山將有零星、短暫降雪的機率，倘若安排賞雪活動，也請留意山區路面結冰、霧淞等現象。（圖擷自臉書）

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