海軍操演遭中國漁船監控掌握？顧立雄指「不太可能」：國軍有預應方案

國防部長顧立雄今天在立院受訪。（記者羅沛德攝）

2025/03/28 11:27

〔記者李文馨／台北報導〕傳與海軍中和軍艦擦撞的中國籍漁船正在監視海軍操演，國防部長顧立雄今（28日）在立院受訪表示，國防部進行操演時，對於中國可能的監視作為，都會有預應方案；他認為，單一艘漁船來監視並了解操演狀況、獲取我軍充分的情資，這應該不太可能。

行政院長卓榮泰今率部會官員至立院進行施政總質詢，顧立雄會前接受媒體聯訪。海軍艦隊指揮部昨表示，所屬中和軍艦執行任務期間，27日凌晨在台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處，與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰，雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。

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對於外傳與中和艦擦撞的中國籍漁船當下正在監視海軍操演，顧立雄回應，國防部操演的時候，對於中國可能監視作為都有預應方案，單一艘中國籍漁船就要來監視，並了解國軍相關操演的狀況，並能夠獲取充分我軍情資，「這應該不太可能」。

顧立雄也說，至於相關擦撞的原因，海軍也有請海巡協助蒐證，會進行相關肇事原因的調查。媒體追問，國台辦批評這是惡劣行徑，顧則表示，國台辦一向講話就是這樣，他只能說，對於國軍應該要做的操演都會依規劃進行。

媒體詢問，中國國防部發言人吳謙稱，近期在台海周邊軍演是對台獨分子的有力懲戒，也是對外部干涉勢力的嚴正警告。顧立雄回應，國防部每天都會運用聯合情監偵的手段掌握台海周邊狀況，每天都會公布共機、共艦的動態，他認為現在在台海周邊沒有什麼特殊的狀況。

至於軍審法修法時程有無新進度？顧立雄表示，國防部會提出詳細時程，也會再跟行政院長溝通，到時候會跟各界說明，相關法令包含軍審法、組織法、人事條例調整，都需要一點時間。

國防部長顧立雄今（28日）在立院受訪表示，國防部進行操演時，對於中國可能的監視作為，都會有預應方案。（記者李文馨攝）

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