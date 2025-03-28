北部已變天！中南部晚上變冷降溫20度以下 明晚雨勢報到

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

2025/03/28 11:39

首次上稿 11:05

更新時間 11:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕受鋒面通過和東北季風影響，北台灣今天上午已變天！中央氣象署說明，今天清晨微弱鋒面通過，降雨以迎風面為主，但隨東北季風增強，越晚會越涼，中南部現在可見到陽光、溫暖，但晚上開始就明顯感受溫度下降，要注意保暖。

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「明天（29日）週六晚上雨勢開始變大，且整天偏涼」，氣象署預報員黃恩鴻說，明晚受到華南雲雨區東移影響，有明顯降雨，水氣明顯增多、雨區變廣且雨勢增加，全台降雨機會都偏高。

黃恩鴻表示，今天上午北部、東北部地區有變天，其它地方仍可見到陽光，北部雖然降到20度以下，中南部仍有26度到30度，但晚上但要留意東北季風會越晚越強，北台灣剩下15度到16度，其它地方也會降到17度到20度。

黃恩鴻說，今天整體而言，北部、東北部地區及金門有局部短暫陣雨，東部、東南部地區有零星短暫陣雨，其它地區及澎湖為多雲到晴。

黃恩鴻說，明天晚上主要是受華南雲雨區東移，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區、恆春半島、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨；北部、東北部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

風浪狀況。（氣象署提供）

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