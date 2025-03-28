為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北部已變天！中南部晚上變冷降溫20度以下 明晚雨勢報到

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    2025/03/28 11:39

    首次上稿 11:05
    更新時間 11:39

    〔記者吳亮儀／台北報導〕受鋒面通過和東北季風影響，北台灣今天上午已變天！中央氣象署說明，今天清晨微弱鋒面通過，降雨以迎風面為主，但隨東北季風增強，越晚會越涼，中南部現在可見到陽光、溫暖，但晚上開始就明顯感受溫度下降，要注意保暖。

    「明天（29日）週六晚上雨勢開始變大，且整天偏涼」，氣象署預報員黃恩鴻說，明晚受到華南雲雨區東移影響，有明顯降雨，水氣明顯增多、雨區變廣且雨勢增加，全台降雨機會都偏高。

    黃恩鴻表示，今天上午北部、東北部地區有變天，其它地方仍可見到陽光，北部雖然降到20度以下，中南部仍有26度到30度，但晚上但要留意東北季風會越晚越強，北台灣剩下15度到16度，其它地方也會降到17度到20度。

    黃恩鴻說，今天整體而言，北部、東北部地區及金門有局部短暫陣雨，東部、東南部地區有零星短暫陣雨，其它地區及澎湖為多雲到晴。

    黃恩鴻說，明天晚上主要是受華南雲雨區東移，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區、恆春半島、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨；北部、東北部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    風浪狀況。（氣象署提供）

    風浪狀況。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播