考完會考後無新課程 花蓮國三生5/23~25暫停實體上課

國中教育會考花蓮縣有花蓮高中等4所學校設置考場。（資料照）

2022/05/19 18:36

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國中教育會考週六、日登場，花蓮縣政府上週已經宣布，全縣國中九年級生考前一週暫停實體課程，今天則宣布，考量疫情狀況，而且國中九年級考完後已經沒有新課程需要上課，下週一到週三「繼續」暫停實體課程3天。

國中教育會考花蓮考區考生共2711人，在花蓮女中、花蓮高中、光復商工及玉里高中考場應試，今年每個試場降為36名考生，設94間試場，會考猶如大型群聚，各考場學校嚴格實施防疫措施。

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教育處代理處長翁書敏說，國中教育會考考場進出採取實名制、考生分流報到，考生入場須出示准考證、量體溫、酒精消毒手部、戴口罩才可進入；至於「居隔中有症狀」考生，安排在最多12個座位的備用試場；「居隔中無症狀」考生，安排在最多20個座位的備用試場；自主防疫考生則集中安排可容納36名考生的「第二類備用試場」。

花蓮縣長徐榛蔚說，明天下午3點到5點開放考生查看試場，居家隔離、自主防疫及發燒考生「除外」，陪同查看考場的家長則須打滿3劑疫苗滿14天（須出示健保快易通或疫苗小黃卡）；看考場時不得進入試場教室內，只能確認試場及休息區動線。

翁書敏也說，國中教育會考考完後，考量目前疫情狀況，而且國中九年級已沒有新的課程需要上課，因此，下週一到週三（23日到25日）3天暫停實體課程，調整為線上教學，若考量家長需求學生須返校，各校也應妥為規劃學生的照顧及學習。

翁書敏說，花蓮縣停班停課規定依照教育部標準，目前部分班級暫停3天實體課程的高中以下學校共計46校，只有秀林國中因確診及居隔學生較多，校方評估後，18日到24日全校暫停實體課程。

花蓮縣國中九年級學生下週一到週三暫停實體課程，線上教學3天。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣目前共46校實施部分班級停課，只有秀林國中全校停課。（花蓮縣政府提供）

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