為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    政策轉彎！北市逾5千幼童教師確診 幼兒園5/23至5/27停課

    北市教育局宣布，全市公私立幼兒園自5月23日起至27日、停止5天實體課程，啟動非同步及同步遠距學習。（記者蔡亞樺攝）

    北市教育局宣布，全市公私立幼兒園自5月23日起至27日、停止5天實體課程，啟動非同步及同步遠距學習。（記者蔡亞樺攝）

    2022/05/21 14:53

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕下週進入疫情洪峰期，台北市政府日前已宣布北市國中小、高中，從23日至27日停課並實施遠距教學，考量幼兒園有實務操作困難，維持實體課程。但北市教育局今下午宣布，全市公私立幼兒園自5月23日起至27日、停止5天實體課程，啟動非同步及同步遠距學習，若家長無法照顧，幼兒園應安排基本照顧；5月28日後將視疫情滾動修正。

    北市副市長蔡炳坤說明幼兒園防疫停課三大配套措施，他指出，北市學前資源網、親子樂學區提供幼兒居家成長套餐、幼兒成長月曆及幼兒居家關懷防疫指引等內容，數位學習平台「酷課雲」建置幼兒園停課不停學專區，提供100部影片供幼兒觀看。

    蔡炳坤說，第二項配套為停課期間若家長因為工作仍有送托需求，幼兒園應提供基本照顧服務；第三項配套則是顧及私幼營運能量，停課一週須退還家長午餐費、點心費等，北市府補助每生每週上限1000元的紓困金。

    教育局指出，截至5月20日各幼兒園已有5223名師生確診，導致多園多班停課情形，衝擊幼兒園課務與教保服務人員人力安排甚鉅。因應幼兒園幼生疫苗覆蓋率偏低，且避免幼兒園疫情持續擴散，並衡酌本市幼兒園非同步及同步遠距教學準備度，公私立各幼兒園於5月23日至5月27日進行非同步及同步遠距教學。

    教育局表示，將視疫情滾動修正防疫停課措施，各校（園）應邀請教師、家長及行政團隊，並針對教學實施及相關配套妥為規劃。停課期間公私立幼兒園對於家長仍有工作需求而須送托之幼兒，應視家長需求提供到園基本照顧服務。

    此外，為兼顧對私立幼兒園的運營關懷及維持托育量能，教育局表示，停課一週需返還家長的午餐費、點心費等，市府補助每生每週上限1000元的紓困金，由園所檢具退費證明申請補助。提醒各園於停課期間，家長應提供穩定的作息規劃，維護幼生健康，落實個人防疫措施，並避免參加高風險及群聚活動。（15:07更新，增加台北市副市長蔡炳坤說明）

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    台北市副市長蔡炳坤說明公私立幼兒園實施防疫停課相關配套措施。（北市教育局提供）

    台北市副市長蔡炳坤說明公私立幼兒園實施防疫停課相關配套措施。（北市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    我家小孩要到校上課嗎？中小學「遠距教學」情形一次看（不斷更新）
    2022/05/21 15:29

    我家小孩要到校上課嗎？中小學「遠距教學」情形一次看（不斷更新）
    謠言終結站》全台停課？ 網傳新聞截圖是去年的
    2022/05/21 05:30

    謠言終結站》全台停課？ 網傳新聞截圖是去年的

    新莊區域動能強勁 新北下一座信義區
    台中公立幼兒園停課一週不含私幼 家長自嘲「天選寶寶在此」
    2022/05/20 18:10

    台中公立幼兒園停課一週不含私幼 家長自嘲「天選寶寶在此」
    新北7區下週遠距教學 教局：已8成學校自行決定停課
    2022/05/20 17:16

    新北7區下週遠距教學 教局：已8成學校自行決定停課
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播