政策轉彎！北市逾5千幼童教師確診 幼兒園5/23至5/27停課

北市教育局宣布，全市公私立幼兒園自5月23日起至27日、停止5天實體課程，啟動非同步及同步遠距學習。（記者蔡亞樺攝）

2022/05/21 14:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕下週進入疫情洪峰期，台北市政府日前已宣布北市國中小、高中，從23日至27日停課並實施遠距教學，考量幼兒園有實務操作困難，維持實體課程。但北市教育局今下午宣布，全市公私立幼兒園自5月23日起至27日、停止5天實體課程，啟動非同步及同步遠距學習，若家長無法照顧，幼兒園應安排基本照顧；5月28日後將視疫情滾動修正。

北市副市長蔡炳坤說明幼兒園防疫停課三大配套措施，他指出，北市學前資源網、親子樂學區提供幼兒居家成長套餐、幼兒成長月曆及幼兒居家關懷防疫指引等內容，數位學習平台「酷課雲」建置幼兒園停課不停學專區，提供100部影片供幼兒觀看。

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蔡炳坤說，第二項配套為停課期間若家長因為工作仍有送托需求，幼兒園應提供基本照顧服務；第三項配套則是顧及私幼營運能量，停課一週須退還家長午餐費、點心費等，北市府補助每生每週上限1000元的紓困金。

教育局指出，截至5月20日各幼兒園已有5223名師生確診，導致多園多班停課情形，衝擊幼兒園課務與教保服務人員人力安排甚鉅。因應幼兒園幼生疫苗覆蓋率偏低，且避免幼兒園疫情持續擴散，並衡酌本市幼兒園非同步及同步遠距教學準備度，公私立各幼兒園於5月23日至5月27日進行非同步及同步遠距教學。

教育局表示，將視疫情滾動修正防疫停課措施，各校（園）應邀請教師、家長及行政團隊，並針對教學實施及相關配套妥為規劃。停課期間公私立幼兒園對於家長仍有工作需求而須送托之幼兒，應視家長需求提供到園基本照顧服務。

此外，為兼顧對私立幼兒園的運營關懷及維持托育量能，教育局表示，停課一週需返還家長的午餐費、點心費等，市府補助每生每週上限1000元的紓困金，由園所檢具退費證明申請補助。提醒各園於停課期間，家長應提供穩定的作息規劃，維護幼生健康，落實個人防疫措施，並避免參加高風險及群聚活動。（15:07更新，增加台北市副市長蔡炳坤說明）

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台北市副市長蔡炳坤說明公私立幼兒園實施防疫停課相關配套措施。（北市教育局提供）

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