台中公立幼兒園停課一週不含私幼 家長自嘲「天選寶寶在此」

又做一半！台中市長盧秀燕今宣佈公立幼兒園停課一週但未含私幼，引發私幼家長不滿。（台中市政府提供）

2022/05/20 18:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續發燒，台中市長盧秀燕昨宣布國小、國中、高中從5月23至27日暫停實體課程，實施一週遠距教學，因幼兒園未能同步停實體課，家長罵翻天。盧秀燕今下午再宣佈，台中市公幼也自5月23至27日暫停實體課程一週，至於私幼部份，業者可與家長溝通是否停課或彈性提供教保服務。引發私幼家長不滿，怒問「莫非私幼的孩子是天選寶寶能直接免疫」？台中市府新聞局長鄭照新強調，台中市相關作法與六都一致，且台中市停課標準已比中央原訂的九宮格嚴，有學生確診就全班停課3天。

台中市昨宣佈國小、國中、高中5月23至27日改遠距教學，國高三則直接遠距到畢業典禮前一天，但包括幼兒園、課照中心、補習班則維持正常上課；但停課措施才宣佈完，幼兒園家長炸鍋，認為現今兒童中重症者均幼兒階段，幼兒保護力最弱，還不能打疫苗，為何不能一起停課？

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盧秀燕今下午在台中市防疫記者會表示，考量幼兒園學生多尚未接種疫苗及公立學校一致性，台中市公幼5月23至27日暫停實體課程一週，家長如有照顧需求，仍可送至幼兒園托育；其餘非營利、準公共及私立幼兒園，以及補習班、兒童課後照顧服務中心，因涉及私權契約關係，參考其他五都的做法，業者經與家長妥善溝通協調後決定是否停課，或考量疫情彈性提供教保服務，若家長主張維持現狀，非營利、準公共、私立幼兒園及補習班、課照中心等教育機構應提供服務，妥善安排。

教育局稱，台中市高中以下校園遠距教學一週的政策宣布後，獲得許多家長共鳴與肯定，不少幼兒園家長和相關教育機構也希望擴大適用，教育局在徵詢家長師生等意見後，決定擴大適用範圍。

不過，新政策一公佈，又讓私幼家長傻眼，有人自嘲「私幼幼兒是天選寶寶，具先天免疫力」，也有家長直問只停公幼不停私幼的政策是在「哈囉」。台中市議員陳淑華指出，從昨天到今天已接獲無數家長來電抱怨市府停課標準亂，幼兒園家長憂心幼兒保護力最弱卻最不受保護，市府若基於「幼兒園學生多尚未接種疫苗」的考量下讓公幼停課，為何私幼不能適用，這種標準不一的停課規定，「令人嘆為觀止」，難怪家長怨聲載道。

台中市教育局與新聞局長鄭照新均強調，目前六都相關作法一致，且台中市現行防疫比中央的九宮格規範嚴格，班上如有確診學生前兩日曾到班上上課，全班師生暫停實體課程3天。

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