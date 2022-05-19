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    苗縣宣布 高中以下23至27日停止到校上課

    苗栗縣政府宣布二十三日至二十七日，高中以下學校停止到校上課。（苗縣府提供）

    苗栗縣政府宣布二十三日至二十七日，高中以下學校停止到校上課。（苗縣府提供）

    2022/05/19 19:25

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府教育處今晚宣布，因應疫情變化，為降低孩子感染風險，從23起至27日縣內高中、國中、國小、停止到校上課，改採取「遠距教學」，高三及國三學生得以線上教學至畢業典禮前一天；公私立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）得參考彈性辦理暫停實體課程。

    苗縣府教育處指出，遠距教學視為正式課程，課務需依課程計畫進行，各校依課程內容選擇同步或混成教學，請學校務必落實遠距教學品質管理，並呼籲家長協助配合關注孩子在家學習狀況，一起努力「停課不停學」。

    教育處表示，針對學童在家無人照顧、 於家中遠距學習有困難、弱勢學生等，仍可選擇到校上課，由學校提供營養午餐；學生若有行動載具需求，可向學校申請借用，讓學習權益不受暫停實體課程影響。

    此外，高三及國三學生得以線上教學至畢業典禮前一天，國、高中畢業典禮，教育處將視疫情狀況公布畢業典禮辦理原則。

    苗縣府強調，後續將因應疫情發展及中央疫情指揮中心新措施，相關訊息會即時公布於縣府網站。家長任何問題可聯繫校方，也可撥打教育處專線037-559682。

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