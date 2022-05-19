嘉義縣高中以下學校 5/23~29改遠距教學

嘉義縣高中以下學校5月23日到29日停止實體上課，改採遠距教學。（資料照）

2022/05/19 20:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕疫情南移，預估未來一週將進入高峰期，嘉義縣政府考量學生與確診者有交叉感染疑慮，今晚宣布，5月23日到29日，高中、國中、國小和公立幼兒園暫停實體課程1週，改採遠距教學，偏遠及特偏學校則同意授權學校維持實體課程。

嘉義縣5月1日確診人數44人，5月19日增加到666人，國中小及幼兒園5月10日到18日學生確診總數為391人，考量確診人數持續攀升，為避免學生在校有交叉感染疑慮，縣府今晚上針對學校課程部分做成幾點決議，對於造成學生家長和各界困擾，也請體諒。

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高中、國中、國小、公立幼兒園5月23日到5月29日（1週）暫停實體課程，改採遠距教學。

偏遠及特偏學校 授權維持實體課程

考量偏遠及特偏學校學生人數較少，染疫風險較低，同意授權學校維持實體課程。

停止實體課程間，國小及幼兒園家長如有特殊需求，學校仍應提供學生照護和午餐服務並落實防疫工作。經濟弱勢學生無法到校者，午餐供應比照110年停課方式，改以現金發放補足。

因應遠距教學實施，學生如有線上學習設備需求，請向學校提出申請借用。

縣府也建議補習班及課照中心改採線上教學，但有需實體教學者，應確實落實各項防疫工作。

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