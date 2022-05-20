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    嘉市國中小以下 5/23日起暫停實體上課1週

    嘉義市政府宣佈，轄內國中、國小、公立幼兒園自5月23日起至29日暫停一週的實體課程，改採遠距教學。（記者丁偉杰翻攝）

    嘉義市政府宣佈，轄內國中、國小、公立幼兒園自5月23日起至29日暫停一週的實體課程，改採遠距教學。（記者丁偉杰翻攝）

    2022/05/20 12:32

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，嘉義市政府今天宣布，轄內國中、國小、公立幼兒園自5月23日起至29日暫停一週的實體課程，改採遠距教學。

    市府教育處長林立生表示，嘉市是全國人口密度第二高城市，為了孩子健康考量，因此必須以維持最大教學正常化的方向，順應民意，停止一週的實體課程，做為降低疫情延燒的暫停實體課程決定。

    林立生表示，防疫備戰停止實體改線上，期間家長若有照顧上需求，學校、幼兒園需提供學生到校協助；授權國小各校「防疫長」可調整畢業考和施打疫苗日期；居家遠距上課期間，學生上課如有設備需求，可向學校申請借用平板。

    居家遠距教學期間，師生如有呼吸道症狀，應立即就醫；非營利、準公共、私立幼兒園可自主決定暫停實體課程，但也必需考量家長需求，提供學童到校協助。

    林立生說，補習班與課照中心建議改採線上學習，如有實體教學之需求，務必做好相關防疫工作，讓家長安心；倘有停課，補習班、課照中心及公私立幼兒園應依據定型化契約或收退費辦法，與家長溝通好後續補課及退費事宜。

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