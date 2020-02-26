武漢肺炎疫情延燒 全台宮廟活動異動看這裡！（不斷更新）

大甲媽遶境。圖為去年大甲媽鑾轎經過彰化畫面。（資料照）

2020-04-24 17:07:00

首次上稿：2/26 11:21

更新時間：4/24 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，南韓境內至今累計破千例確診，多數與新天地教會有關，且似有集體感染現象，讓台灣民眾對於全台各地將迎來的宗教民俗活動，恐成防疫破口憂慮不已。部分宮廟已陸續公布活動異動，本報整理如下，並持續更新中。

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【北部】

● 百年傳承「新莊大拜拜」停辦 地藏庵捐50萬作新北防疫基金

因應武漢肺炎疫情未減緩，新北市延續百年的「新莊大拜拜」決議取消遶境活動，新莊地藏庵主委張永寛表示，原先規劃以車巡取代，但為避免人潮成防疫破口，仍決定停辦，並將活動經費50萬元捐為新北防疫基金，支持相關防疫工作。

● 「淡水大拜拜」停辦1年 清水巖主委：加碼捐贈1輛救護車



淡水清水巖主委李宗燦4月24日受訪表示，經向祖師爺請示後，已決議停辦今年遶境活動，並捐贈新北市府1輛救護車。

● 配合防疫 新北金山知名3宮廟遶境延期

武漢肺炎疫情持續延燒，為了避免群聚的近距離接觸，成為防疫的漏洞，新北市金山警分局近期特別前往轄區內的金山財神廟、北城順清宮及天護宮等3間知名廟宇，拜訪負責人全力勸阻及宣導宮廟人員，疫情期間配合暫緩辦理各類民俗活動，3間宮廟負責人最後都表示願意配合，將活動延期。

● 防疫優先 基隆慶安宮媽祖遶境取消

受到武漢肺炎疫情影響，基隆市主祀媽祖的慶安宮決定，今年農曆3月23日媽祖鑾轎遶境活動將取消，往年慶安宮廟埕鑽鑾轎轎腳活動也取消，但是信眾要來參拜，慶安宮仍然歡迎。

● 支持政府防疫 台北松山慈惠堂「台北母娘文化季」延期

台北松山慈惠堂考量正值武漢肺炎防疫期間，緊急召開委員臨時動議，決議「2020台北母娘文化季」活動延期辦理，以全力支持政府的防疫政策，降低群聚感染風險，維護參與信眾的健康。

●台北保安宮取消百年傳統「家姓戲」

台北市大龍峒保安宮也確定，原定於3月28日（農曆3月5日）登場的「保生文化祭」，將首次取消具有百年傳統的家姓戲演出，以及每年重頭戲「放火獅」古禮、民俗藝陣競演，只留下4月5日（農曆3月15日）的聖誕祭典，跟一部分小型活動。

● 北市松山慈祐宮 暫停參香南瑤宮

彰化市南瑤宮和台北市松山慈祐宮的往來歷史逾半世紀，每年進香團人數高達五、六千人，不過今年因武漢肺炎疫情升溫影響，慈祐宮取消赴南瑤宮參香。

● 松山慈祐宮不赴北港 媽祖准假

台北松山慈祐宮向媽祖請示後「准假」，取消北港赴會進香活動。

● 防疫優先 新北大型宗教活動陸續喊停

新北市道教會、佛教會與中國佛教會因應防疫需求，響應政府暫緩大型活動或調整規模的呼籲，台北紫微天后宮、淡水福佑宮也決定暫緩媽祖聖誕遶境活動，支持市府政策，避免出現防疫漏洞。

●避免群聚感染 金包里慈護宮取消媽祖遶境

位於新北市金山區的金包里慈護宮昨經董監事決定，將停辦農曆4月15日的媽祖遶境活動，以及農曆4月16日的二媽回媽祖洞祭典。

● 取消南巡參香 汐止濟德宮媽祖改辦消災法會

汐止濟德宮原定的2月24、25日媽祖南巡參香活動暫停，主委許仲辰說，媽祖指示廟方2月28日舉辦「禳災和瘟祈福法會」。

● 武漢肺炎來勢洶 湧蓮寺取消南下參香

蘆洲信仰中心湧蓮寺每年於農曆2月23日至25日（國曆3月16日至18日）舉辦3天2夜的進香活動，主委陳宏昌昨請示觀世音菩薩後，決定今年取消。

● 配合防疫！慈濟取消營隊、法鼓山法會改網路參與

慈濟方面已取消及延後3月份所有大型營隊活動的舉行。法鼓山也公告，各體系所有活動、課程、共修將持續暫停至4/5，原定舉行的寶雲寺梁皇寶懺法會、安和分院清明報恩地藏法會，改網路共修方式進行。

●靈鷲山公告，全球各據點舉辦的法會、共修、課程等活動，改採線上共修方式，或延期、取消，另至五月底，調整國內講堂對外服務時間，各項詳細資訊，請見靈鷲山官方網站公告。

● 口徑一致！ 桃市宮廟今暫停近期進香遶境活動

桃園市宗教團體文化聯合會「響應取消遶境活動及大型廟會慶典記者會」，理事長陳宗賢表示，敬神是台灣文化，由於疫情影響，已做出決議，遵照敬神的文化，不進行踩街、遶境、歌舞劇團表演，以免群聚十方信眾，所有宮廟代表一致決議取消，符合政府的相關政策。

● 桃園龍德宮：媽祖指示遶境8天縮為6天 提前返宮

桃園龍德宮的宮主丁素珠表示，在媽祖指示下，決定遶境8天行程縮短為6天，2月28日下午就回龍德宮。

【中部】

● 南投寺廟參拜 規劃單一動線

近日來因武漢肺炎疫情持續升溫，南投縣目前登記有案的大小寺廟就有近五百家，為避免信眾聚集成為防疫破口，縣府近來積極輔導寺廟採取防疫措施，包括停辦或延後舉行大型法會，妥善規劃信眾進出動線，要求人員量體溫、戴口罩，昨天草屯鎮惠德宮舉行防疫祈福法會，廟方人員也一律戴口罩長時間誦經。彰化縣鹿港天后宮近期的進香活動中，已有一千團取消，而五百團將改到農曆九月九日的「媽祖昇天日」再前來。

● 北港朝天宮防疫 規定參拜動線

配合防疫，雲林縣多家廟宇配合單一動線、出入量體溫、戴口罩等措施，北港朝天宮並規劃「信徒龍門進、虎門出、神明走中門」參拜動線，董事長蔡咏锝請信徒配合防疫措施，「別讓媽祖擔心」。另外，朝天宮昨天捐贈四百套防護衣給中國醫藥大學北港附設醫院，由副院長林榮生代表接受。

● 北港媽祖出巡遶境暫緩 朝天宮發起「全台素食結萬緣」力挺防疫

農曆3月19日是雲林縣北港鎮朝天宮媽祖出巡日，廟方配合防疫暫緩舉辦，廟方將出巡取消節省費用推動「全台素食結萬緣」，今天起到媽祖聖誕日連續5天提供免費素食便當給弱勢、學校及第一線防疫人員，力挺防疫工作。

● 鹿港天后宮有500團進香團 改期「媽祖昇天日」再相會

為了守護台灣，鹿港天后宮從今天起實施戴口罩、量額溫與單一出入口管制的防疫措施，許多人關心那進香團怎麼辦？對此，鹿港天后宮主委張偉東說，約有500團進香團，改到農曆9月9日的「媽祖昇天日」再相會。

● 防疫！白沙屯拱天宮即起參拜實施管制

全國重要信仰中心苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天晚間指出，配合中央疫情指揮中心指示，人潮聚集公共場域，實施人流管制措施，拱天宮即日起將採參拜單一路線進出人流管制，請信眾配合工作人員引導進出。

● 雲林宮廟發起 不遶境不辦平安宴

武漢肺炎疫情全球延燒，國內累計到昨天確診病例三二二人，雲林縣防疫上緊發條，昨天北港朝天宮等十多家大型宮廟一起宣布停辦遶境，也取消平安宴或改用平安餐包，並呼籲其他宮廟一起響應，避免爆發群聚或社區感染。

● 疫情攪局 苑裡媽祖嘉年華取消

苗栗縣苑裡鎮公所原本預定4月份首度舉辦苑裡鎮媽祖婆大會師，邀請鎮內13庄信仰中心於鎮立體育場熱鬧慶祝，並在市區遶境，但因應肺炎影響，決定取消。

● 清明法會 頭份取消 竹南增4天分流

因應清明節祭祖人潮，苗栗縣頭份市公所宣布頭份生命紀念館清明法會取消，但祭祖棚架延長至五月；竹南鎮公所原訂清明前後三天舉辦法會，為兼顧民眾祭祖追思及防疫，將增開四天法會，鼓勵人潮分流，避免於清明節當天群聚擁擠成防疫漏洞。

●防疫優先 「頭份四月八」、「竹南五十三庄遶境」延期

武漢肺炎疫情衝擊，苗栗縣頭份市公所宣布，今年的客庄文化慶典「頭份四月八」將延期；而相隔22年、去年才復辦的竹南媽祖聯合遶境53庄也傾向延期，本週六將再與各宮廟研商，確定後續相關作為。

●167年來首次！苗栗客庄永貞宮 取消進香、遶境

苗栗縣客庄最大媽祖廟永貞宮，每年農曆3月皆會南下北港朝天宮等數座宮廟，請回3尊媽祖神尊回廟駐駕，並於農曆4月8、9兩天於頭份市遶境祈福，但逢武漢肺炎疫情，廟方宣布，經向媽祖擲筊請示，今年進香、遶境皆停辦，而庚子年爐主、進香團及已收受的緣金將順延至明年；此也為永貞宮建廟167年來首度停辦。

● 苗栗通霄四庄媽 取消進香遶境、萬人吃飯擔

苗栗縣通霄鎮四庄媽祖前往雲林縣北港進香後，回鑾遊庄遶境，是除了白沙屯拱天宮徒步進香外重要傳統民俗活動，其中每年吸引將近萬人「吃飯擔」的盛況，更是遠近馳名。因應武漢肺炎疫情，值年爐主與地方頭人商議後，決定取消原定28日進香與29日的遊庄遶境活動，不過仍開放居民參拜。

● 苗市天后宮今年遶境活動停辦 另辦除疫消災法會

苗栗市天后宮因武漢肺炎疫情嚴峻，天后宮管理委員會今天公告，原4月6、7日舉辦的遶境活動，今年停辦一年，另於4月13、14日舉辦除疫消災法會，祈求人民安康。

● 白沙屯媽祖進香 拱天宮臉書宣佈延期

拱天宮2月27日發表聲明，經拱天宮管委會達成共識，擬採取「暫緩、延期」的方案，待國內武漢疫情獲得控制後，再請媽祖另行擇日舉辦。

● 苗市復刻鐵馬進香 今年也「喊卡」

自苗栗市天后宮南下北港朝天宮的鐵馬進香團今年活動暫緩，並傾向「取消」。

● 大甲鎮瀾宮宣布 確定延後遶境

鎮瀾宮2月27日上午宣布今年大甲媽確定延後遶境，廟方上午11點開記者會說明。大甲鎮瀾宮全體董監事會26日晚召開會議，決議尊重專業，將今年的大甲媽遶境進香延期舉辦，全力支持政府的防疫工作。

● 保生大帝6天聖誕繞境活動延期 元保宮改辦除疫消災法會

台中市北區元保宮決定延期舉辦保生大帝1042聖誕千秋遶境活動，廟方向保生大帝擲筊請示，決議延期原定4月2日六天五夜繞境中市六庄頭活動，改為2日舉辦3天除疫祈福消災法會，6日舉行保生大帝誕辰祝壽大典。

● 請示媽祖 中市大雅永興宮取消南巡會香遶境

台中市大雅永興宮原訂4/5南巡會香遶境南投、笨港、北港、鹿港及大甲等區5個宮廟，經上週擲筊向媽祖請示，決定取消。

● 台中玉闕朝仁宮媽祖遶境南投草屯 擇期舉辦

台中市的玉闕朝仁宮原預計3月28、29日遶境到南投，站在保護信徒的立場，玉闕朝仁宮決定暫停，擇期再決定遶境的日子。

● 防疫優先！ 樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」延期

台中市東區樂成宮宣布，今年即將邁入第198年的「旱溪媽祖遶境十八庄」延期舉辦，至於延到何時？樂成宮指出，將依國內疫情發展狀況趨緩無疫情後，再行通知確定辦理日期。

● 烏日東女慈聖宮農曆3月1日迎媽祖確定如期 明迎7神尊

台中烏日的東女慈聖宮表示，請示媽祖後決定「大屯18庄迎媽祖」活動照常舉行，但是每一庄迎媽祖的人數都低於百人，全程戴口罩。

● 10月才遶境 台中六房媽會決定今年取消

台中烏日六房媽每年在農曆9月、大約是國曆10月的烏日大肚遶境活動，因疫情不明且此時難以進行籌備工作，因此六房媽會決定全力配合政府防疫政策，今年取消，其他大型活動也會取消。

● 彰化南瑤宮「笨港進香」 確定延期

彰化南瑤宮媽祖笨港進香活動，原廟方決定將整個進香行程縮短為2天，但已決定延期舉辦。

● 共體時艱 「同安寮十二庄請媽祖」延期舉辦

確定延期！列為彰化縣無形文化資產的「同安寮十二庄請媽祖」宗教活動，因應武漢肺炎疫情嚴峻，今晚召開臨時會，確定今年請媽祖遶境活動延期，明年仍由新興仁興宮繼續主辦。

● 南投「徒步巡香」、「平安宴」取消

南投市一年一度的玄天上帝「徒步巡香」活動中，以「不坐轎、騎白馬」的獨特出巡方式，成為活動的一大焦點及特色。今年因武漢肺炎疫情嚴峻，廟方也決定取消即將在3月15日登場的「徒步巡香」活動，以及3月21日的「平安宴」。

● 草屯敦和宮取消3/1北部大型會香 財神誕辰大遶境則未定

宮方幹部透露，因近千名信眾乘坐遊覽車北上，要坐在密閉車裡一整天，在疫情還未緩和時並不適宜，故決定取消。至於農曆3月半的財神爺誕辰遶境祈福活動，仍有1個多月，目前尚未決定停辦或延期與否，若政府有新指示會遵照辦理。

● 「草屯媽」遶境？ 廟方：配合防疫取消

被稱「草屯媽」的草屯鎮朝清宮農曆3月23日媽祖誕辰，也會舉辦遶境祈福，該宮董事長黃添榮說，「草屯媽」當然也會配合政府防疫取消遶境；至於祝壽慶典會簡單隆重，且多在戶外舉行。

●不只暫緩遶境 雲縣各寺廟取消平安宴

國內累計到昨天確診病例306人，雲林縣防疫上緊發條，今天各大廟宇站起來宣布暫緩遶境外，也取消平安宴，減少群聚機會，避免社區感染。

●北港朝天宮東巡花蓮「雙媽會」延期辦理

花蓮縣吉安鄉聖南宮原本預定將於29日迎來雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，主辦單位宣布遶境活動將延期，遶境日期將另行通知。

●國定古蹟麥寮拱範宮 今年遶境延期

國定古蹟麥寮鄉拱範宮開山媽祖遶境大典宣佈暫緩、延期，拱範宮主委張克中表示，造成防疫破口、加重防疫負擔，並非開山媽祖所樂見，管理委員會慎重討論後決定延期。

● 雲林六房媽5月3日過爐 六房媽會：視防疫需求再調整

六房媽祖會人員表示，若屆時武漢肺炎疫情未降溫，為配合政府防疫措施，過爐儀式可能調整為僅由斗南股、土庫股兩股爐主交接神尊及文物。

● 北港朝天宮媽祖遶境 停辦1年

雲林縣北港朝天宮每年農曆3月19、20日都會舉辦媽祖出巡遶境，今年受武漢肺炎疫情影響，朝天宮董監事今天下午開會決定，基於防疫需要，遶境活動停辦1年。

● 響應政府防疫土庫順天宮塗褲媽今年不遶境

雲林縣土庫鎮順天宮為響應政府防疫作為，管理委員會決議今年「塗褲媽」不遶境，省下的部分經費捐贈給土庫國中、小等4所學校及華聖啟能發展中心購買防疫物資，共計22萬元。

【南部】

● 傳承百年「美濃二月戲」粉墨登場 宮廟陣頭繞境因疫情取消

「二月戲」是高雄美濃特有的客家傳統習俗，高市客委會今年擴大舉辦二月戲規模，「客家大戲」和「客家音樂會」在美濃文創中心廣場熱鬧登場，「宮廟陣頭繞境」、「客家辦桌」及「客家炫舞大賽」則因武漢肺炎疫情延燒，不得已被迫取消。

● 因應防疫 鄭成功中樞祭典將縮小規模

因應武漢肺炎防疫，預計4月29日舉行的延平郡王鄭成功開台中樞祭典，將縮小規模，由內政部主祭、台南市長黃偉哲陪祭，市府重要首長及宗親會代表與祭，國外團體暫停來台參與。

● 嘉市大型活動 滾動式檢討停辦或延期

嘉義市民政處宗教禮俗科長陳惠珍表示，與嘉義下路頭武當山玄天上帝廟每年合辦高空盪鞦韆活動，預定3/29正常舉行，屆時會視疫情狀況滾動檢討。

● 朴子配天宮媽祖誕辰遶境延期

朴子配天宮總幹事丁廣穎表示，今天上午召開「媽祖聖誕繞境活動臨時會」，全體董監事出席討論，因董監事憂心恐造成群眾感染事件，原定4月14、15日舉辦的2天遶境活動決定延期，延期舉行日期，待疫情穩定再另行公告。

● 相信政府、佛祖保佑 台南六甲赤山龍湖巖禁入寺參拜

知名的台南六甲赤山龍湖巖也擔任防疫先鋒，公告禁止信眾入寺參拜，要信眾「請相信政府、佛祖保佑」，諸如開光點眼、典禮法事，行禮參拜等，都在殿外辦理，以建立防疫工作。

● 台南下營茅港媽 赴祀典大天后宮百年會香延期

台南下營茅港尾天后宮原訂3月7、8日舉辦「天后赴郡、拱辰傳香」到台南祀典大天后宮延續百年會香，因武漢肺炎疫情嚴峻，茅港媽赴郡會香決定延期舉辦。

● 43年來首例 台南仁德岳王廟祭典因疫情喊停

台南仁德區岳王廟每年農曆2月15日都會舉行盛大的誕辰祭典，因「武漢肺炎」疫情持續，緊急決議暫停辦理，祝壽儀式取消，為43年來頭一遭。

● 台南上帝廟取消3月部分壽典

台南市東區竹篙厝地區的上帝廟近日召開緊急臨時會議，對原訂庚子年北極玄天上帝萬壽相關慶典活動取消，包括農曆2/21 ~ 2/23鑼壇3天、農曆2/24 ~ 3/1九個里遶境8天、農曆3/2交誼境插燭、祝壽、平安宴（取消活動），但農曆3月3日的祭典儀式正常舉行。

● 台南「眾神之都」配合防疫 200宮廟暫緩遶境活動

武漢肺炎防疫「神明一條心」！南市後壁區泰安宮宣佈延後辦理為期7天的「媽祖遶境59庄頭巡禮活動」之後，其他宮廟、宗教團體已有200家紛紛取消或延期舉辦。

● 鹿耳門媽壽誕活動 聖母廟宣布無限期延後、取消

台南市土城正統鹿耳門聖母廟27日經開會協商後宣布，將無限期延後舉行或取消媽祖壽誕虱目魚免費品嘗、300架無人機表演及星光夜跑等活動。

● 配合防疫 學甲香遶境活動宣布延期

學甲慈濟宮今日公告，配合武漢肺炎中央防疫政策，原訂4月1至4月3日（農曆3月9至11日）3天遶境活動確定延期。

● 保生大帝連3聖杯！ 台南興濟宮取消春祭大典

近日廟方董監事向祀典興濟宮主祀的保生大帝擲杯請示，確定原訂3/22舉辦的「春祭大典」取消。

● 鎮殿400年 新化大道公祖首度出巡除瘟祈福

擁有全台首廟之稱的台南新化保生大帝廟，日前奉鎮殿大道公指示，神像將首度在7、8日兩天出巡祈福，但活動一切從簡，不接駕也不會有陣頭參與，僅南海佛祖及五瘟大帝等神轎與廟方人員。

● 安平開台天后宮 停辦媽祖聖誕平安宴

台南安平開台天后宮向媽祖請示後決議，因應武漢肺炎疫情，今年媽祖聖誕平安宴暫停舉行，並於4月11日、12日兩日改辦「護國消災平安祈福法會」。

● 內門宋江陣取消 「旗山媽」遶境延期

高雄上週已開幕的內門宋江陣，昨天決定取消原訂至3月8日的所有活動，旗山天后宮原訂4月6日至11日舉行的4年一度遶境，廟方向媽祖擲筊請示，也獲得連續5個聖杯決定延期。

● 參加宮廟有防疫共識 東港朝隆宮遶境延期

東港朝隆宮今年原定要在3月舉辦平安遶境，不過因為武漢肺炎疫情不見趨緩，經臨時董監事會議決定延期。

● 東港「蝦米媽」 巡安護境延期 疫情穩定再辦「吃福宴」

東港朝隆宮原定3月7日舉辦巡安護境健走活動、4月10到12日舉辦媽祖巡安護境文化祭等活動，因武漢肺炎疫情尚未穩定，將延後擇期再辦。

● 羅漢門迎佛祖遶境、宋江陣活動 內門紫竹寺宣布停辦

「內門紫竹寺」粉專發文表示，2020羅漢門迎佛祖遶境活動暨高雄內門宋江陣活動，經管委會決議，配合政府防疫，「今年停止辦理」。

【東部】

● 70年來頭一遭！武漢肺炎衝擊南方澳媽祖遶境停辦

武漢肺炎疫情延燒，大甲媽遶境延後舉行，有70年歷史的南方澳媽祖生遶境也宣布取消，節省下來活動經費用於防疫，今天啟動全面消毒工作。

● 台東天后宮南巡遶境延期 媽祖祝壽會縮小規模

武漢疫情未退，台東天后宫今天宣布縮小規模辦今年的聖母聖誕千秋活動，原定4月9日至10日兩天的東屏南巡遶境會香延期，只辦動用人力較少的祝壽活動。

● 疫情未歇 台東關山鎮媽祖聖誕遶境活動取消

台東縣關鎮山「天后宮」繼取消今年全省的友宮參香活動後，經召開「委員、監事聯席會議」，決定取消原訂農曆324的媽祖聖誕遶境活動。

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