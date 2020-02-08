武漢肺炎》台灣新增1例！全球確診34889例 724死

中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）死亡數不斷增加。（歐新社資料照）

2020-02-08 12:05:00

首次上稿 07:16

更新時間 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，根據中國網站對確診病例的最新即時統計，中國境內已達34569例確診，死亡722例。此外，香港增加到26例，其中1例死亡；澳門10例。其他國家則包含台灣17例、日本不含郵輪鑽石公主號有25例、新加坡33例、泰國25例、菲律賓3例中有1人死亡，總計全球共34889例確診，並有724例死亡。

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根據《新浪網》 於今（8）日發布的最新疫情動態顯示，目前中國境內確診已達34569例確診，死亡722例。此外，香港有26例，其中1例死亡；澳門10例。其他國家包含台灣17例、日本25例、新加坡33例、泰國25例、南韓24例、澳洲15例、馬來西亞15例、德國14例、越南13例、美國12例、法國6例、阿拉伯聯合大公國5例、加拿大5例、印度3例、英國3例、義大利3例、俄羅斯2例、比利時1例、西班牙1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、尼泊爾1例、瑞典1例；菲律賓3例，其中1例死亡，另外，停泊在日本的郵輪鑽石公主號上有64例確診。全球共34889例確診，並有724例死亡。

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