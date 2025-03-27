名軒開發6年前土地交易傳內線交易 檢調約談董事長等10人到案

台北地檢署。（資料照）

2025/03/27 18:33

〔記者王定傳／台北報導〕麗寶集團旗下上市公司名軒開發（1442）6年前一筆土地交易案傳內線交易；檢調獲報，名軒開發在2019年間發布重訊，指名軒公司及其子公司興博獲董事會通過授權總經理出售高雄市岡山區土地，交易金額8.6億元，預計處分利益1.6億元，未料，竟有外部人士疑似從內部人士獲知此重大利多消息，在禁止交易期間買賣股票，獲利約1萬元至2萬元，台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處搜索名軒公司，並約談名軒公司吳姓董事長等10人，全案朝違反證券交易法偵辦。

名軒開發股份有限公司成立於1974年間，原名「達永興實業股份有限公司」，從事織布事業及紙尿褲事業，2004年麗寶建設入主後，轉型為營建公司，以投資興建出售北台灣公寓大廈及透天別墅的中型個案為主。

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2019年4月24日，名軒公司發布重訊指，「名軒公司及其子公司興博已於2018年3月23日董事會通過授權總經理出售高雄市岡山區土地，今日將該筆土地簽約出售予非本公司關係人的自然人，出售取得款項，除償還銀行貸款外，另用以充實營運資金」；且這筆土地交易案，交易坪數共7168.33坪，交易總金額8.6億元，預計處分利益約1.6億元。

檢調獲報，名軒在發布重訊前後，有外部人士疑似從名軒內部獲知此重大利多消息，在禁止交易期間買賣股票，獲利約1萬元至2萬元。檢調今日前往名軒公司搜索，並約談名軒公司吳姓董事長等10人，全案朝違反證券交易法偵辦。

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