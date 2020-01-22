武漢肺炎確診459例9死》傳染途徑、預防措施看這裡

中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎病例已在全球累計459例，為讓民眾更加了解此病毒，本報整理懶人包資訊。（本報合成）

2020-01-22 16:19:15

首次上稿 1/22 13:59

更新時間 1/22 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒（2019-nCov）肺炎確診病例，截至今（22）日下午2點全球已累計達459例（中國境內451例）、9人死亡（全為湖北病患），隨著春節假期將迎接從中國返台的人潮，國內已成立嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心，為讓民眾更加了解此病毒特性、感染途徑與預防措施，本報整理懶人包資訊如下：

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武漢肺炎是如何發生的？

去年12月31日，網路流傳中國武漢出現多起不明肺炎案例，隨後中國證實是一種新型冠狀病毒，世界衛生組織（WHO）並於今年1月12日正式命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。

我國利用中國公布的基因序列比對發現，與蝙蝠冠狀病毒相似度高達87.6%，代表病毒可能來自蝙蝠，與同為冠狀病毒家族的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）相似度也分別有79%與52.5%。

武漢肺炎如何傳染？症狀是什麼？

大部分人類感染冠狀病毒以直接接觸帶有病毒的分泌物或飛沫傳染為主，以呼吸道症狀為主，包括鼻塞、流鼻水、咳嗽、發燒等一般上呼吸道感染症狀，並有部分會出現較嚴重的呼吸道疾病，如肺炎等。

武漢肺炎如何有傳播風險？

世界衛生組織一開始認為可能是動物感染源，後來也認定「有限度人傳人」，指近距離、通常一公尺內，然後接觸約十幾分鐘而感染，往往是同在一個家戶或醫護人員照顧病人較可能發生傳染，但隨著中國武漢以外的省市、其他國家陸續發生病例，且不少病例並無發生群聚感染的華南海鮮市場暴露史，世衛已確認為「持續性人傳人」。

如何預防武漢肺炎

目前未有疫苗可用預防冠狀病毒感染，建議預防措施包括戴口罩與勤洗手、妥善處理口鼻分泌物等。

目前對於武漢肺炎，台灣政府有做什麼防疫工作嗎？

已成立嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心，針對中國武漢直航入境台灣班機進行登機檢疫、主動評估旅客健康情形，若符合發病14天內具有武漢旅遊史，並有發燒與呼吸道症狀、或臨床診斷肺炎，或是發病14天內有中國非武漢地區旅遊史、出現肺炎，均需要通報主管機關被隔離。此外，指揮中心也對於中港澳入境班機上，將於春節前全面發放「旅遊疫情警示･主動健康申報」衛教單張，提醒旅客注意。

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