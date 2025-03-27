獨家》畫面曝光！淪豬仔193天傷痕累累 「小翁立友」：地獄走一遭

陳康岳首度復出公益表演。（「可樂」提供）

2025/03/27 23:04

〔記者許國楨／台中報導〕「小翁立友」、台中39歲商演歌手陳康岳，去年前往泰國卻被綁架至緬甸詐騙園區，受困長達193天終在14日獲釋返台，雖歷經10多天休養，但全身傷痕累累仍未痊癒，大片疤痕令人怵目驚心，而近日他首度復出公益表演，仍不適應地說，每天都夢到在緬甸被囚禁凌虐，直呼地獄走一遭。

至於騙陳康岳去泰國的陳姓男子25日到案，經查，他專門把台人騙出國後轉賣給人蛇集團，陳康岳對此雖一度淡定，但隨後掩不住激動情緒說，陳男經營的是氣球佈置及川劇變臉，彼此算是同行，利用信任害的我好慘，希望他得到司法應有的懲罰。

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陳康岳說，去年9月初到泰國遊玩，順便購買四驅車零件，期間受到陳姓同行委託，說可以幫忙出機票錢，請他到曼谷拿佛牌，他不疑前往曼谷，結果一出機場就被3名外籍男子包圍，隨後被強押上網稱的運兵車「阿法」，連同另名台灣男子一路載往緬甸詐騙園區。

所幸好友魔術師「可樂」始終沒有放棄營救，籌措30萬元贖金，最終他和另名沈姓婦人脫困後抵達曼谷，被送至泰國移民局收容所，由駐泰代表處協助聯繫家屬及核發臨時入國證，今年3月14日返台，陳康岳回憶時，臉上仍難掩驚恐之色，並公開身上多處傷痕。

只見手腕處有明顯被手銬長期銬住的痕跡，右手臂多處疤痕，此外，當地水質惡劣，傷口感染嚴重，至今仍未痊癒，提及被囚禁的半年多，陳康岳一度哽咽說不出話，紅著眼眶表示，「當時每天都會想到家，作夢都夢到回家很真實，夢到生活點滴滴，與誰去做公益啊，跟爸爸媽媽聊天啊，甚至騎摩車載我出去玩，但醒來卻還在緬甸」。

要激勵自己活下去真的很難，也曾經絕望到預錄遺言給家人，因為環境實在太黑暗，什麼時候消失都不知道，陳康岳說，如今脫困剛回到台灣時恍如隔世，不相信已經恢復自由回家，卻反過來每天做夢還被關在緬甸，「對方怎麼樣虐打我，怎麼樣處罰我，醒來時還要整個家巡邏一下確認」長達半年多的心理陰影，可能還需要一段時間才能平復。

歷經10多天休養，陳康岳傷痕累累未痊癒。（記者許國楨攝）

歷經10多天休養，陳康岳傷痕累累未痊癒。（記者許國楨攝）

陳康岳歷劫歸來，近日慢慢恢復身心狀況。（「可樂」提供）

陳康岳與好友「可樂」合照。（「可樂」提供）

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