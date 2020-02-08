武漢肺炎》一城接一城 中國成都宣布小區封閉式管理

中國成都市宣布，對全市城鎮居住小區進行封閉式管理。（路透）

2020-02-08 07:46:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情蔓延，多個城市宣布封城，昨深夜中國成都市也跟進，對全市城鎮居住小區進行封閉式管理。

成都市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部於7日宣布，全市城鎮居住小區（院落）、農民集中居住區、農村散居院落，實施限制外來人員進入的封閉式管理，人員進入須出具有效證件、測量體溫，業主裝飾裝修、小區水電氣管道改造、雨汙分流等工程暫停施工。至於飯店、餐飲、超市等營業場所，應合理安排營業時間，定期消毒。

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公告內還指出，企業單位、出租屋業主必須落實防控責任，落實居家和集中隔離健康觀察規定。公告強調，各類場所若發現確診病例，依疫情防控相關規定嚴格溯源，採局部或全部封閉，違反防控規定者，依法給予行政處罰。

消息一出許多中國網友相當驚慌，尤其是要回到當地上班、上課者，紛紛在網路上詢問是否還能回去，也有當地人說，現在進出小區要拿房產證，一戶一張卡才能出門。另有不少中國網友憂心，小區進行封閉但成都已經復工，不知要不要去上班。

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