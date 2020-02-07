武漢肺炎》公主號增41例！全球確診31525例 638死

中國武漢爆發的新型冠狀病毒已導致全球超過600人死亡。（法新社資料照）

2020-02-07 18:40:00

首次上稿 06:56

更新時間 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，根據中國網站對確診病例的最新即時統計，中國境內已達31203例確診，死亡636例。此外，香港增加到24例，其中1例死亡；澳門10例。其他國家則包含台灣16例、日本不含郵輪鑽石公主號有25例、新加坡33例、泰國25例、菲律賓3例中有1人死亡，總計全球共31525例確診，並有638例死亡。

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根據《新浪網》 於今（7）日發布的最新疫情動態顯示，目前中國境內確診已達31203例確診，死亡636例。此外，香港有24例，其中1例死亡；澳門10例。其他國家包含台灣16例、日本25例、新加坡33例、泰國25例、南韓24例、澳洲15例、馬來西亞15例、德國13例、美國12例、越南12例、法國6例、阿拉伯聯合大公國5例、加拿大5例、印度3例、英國3例、義大利3例、俄羅斯2例、比利時1例、西班牙1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、尼泊爾1例、瑞典1例；菲律賓3例，其中1例死亡，另外，停泊在日本的郵輪鑽石公主號上有61例確診。全球共31522例確診，並有638例死亡。

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【02-07 09:00】鑽石公主號一夕暴增41例確診 累計61人感染

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