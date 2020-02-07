為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》鑽石公主號1確診台灣女性 9日可望出院

停泊橫濱港的鑽石公主號遊輪再添41例確診感染武漢肺炎，全船累計確診達61例。其中一名確診的60多歲台灣女性在當地醫院接受治療，她表示，醫生說她恢復良好，9日可出院。（法新社）

停泊橫濱港的鑽石公主號遊輪再添41例確診感染武漢肺炎，全船累計確診達61例。其中一名確診的60多歲台灣女性在當地醫院接受治療，她表示，醫生說她恢復良好，9日可出院。（法新社）

2020-02-07 11:49:14

〔中央社〕停泊橫濱港的鑽石公主號遊輪再添41例確診感染武漢肺炎，全船累計確診達61例。其中一名確診的60多歲台灣女性在當地醫院接受治療，她表示，醫生說她恢復良好，9日可出院。

日本放送協會（NHK）今天報導，檢驗結果顯示停泊橫濱港的鑽石公主號遊輪再添41例確診感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎），全船累計武漢肺炎確診達61例。日本目前全國確診累計已達86例。

鑽石公主號遊輪昨天檢查結果新增10人確認感染武漢肺炎，其中包括一名60多歲的台灣女性，她正在當地的醫院接受治療中。

一名也在船上隔離中的中年台灣男子向中央社轉述，上述這名60歲的台灣女性對他說，醫院很好，也可看到陽光，一切都不錯，醫生說她2月9日就可以出院。

這名台灣女性也提到，在醫院很舒適，院方每天來收採購單，需要什麼都可以供應。

她也對船上隔離中的其他台灣乘客說，醫院附近的天氣非常好，她的心情也跟著好起來。不過，她這幾天仔細回想，船上真的很不安全，船長沒有在第一時間做危機處理，船上的活動也沒有停止，讓這麼多人每天交叉感染，實在很冤枉。

此外，船上一名隔離中的40多歲台灣中年男子向中央社表示，他和高齡8旬的父親現在都在咳嗽，同船乘客建議他和父親通報船醫。

這名中年男子和父親在船上的房間沒窗戶、房間狹窄。不過船長已在昨天和今天廣播房間在特定樓層的乘客可以分批出房放風了。

鑽石公主號一名乘客將這艘郵輪乘客國籍資料上傳到推特（Twitter），內容顯示，乘客包括日本1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人和紐西蘭13人等。

船上的台灣旅客告訴中央社記者說，船上旅客包含20名中華民國國民，另有10至15名美籍或日籍的台灣人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》鑽石公主號一夕暴增41例確診 累計61人感染
2020-02-07 09:00

武漢肺炎》鑽石公主號一夕暴增41例確診 累計61人感染
武漢肺炎》慘困鑽石公主號海上隔離 美新婚夫婦：川普救命
2020-02-07 00:00

武漢肺炎》慘困鑽石公主號海上隔離 美新婚夫婦：川普救命
新北環狀線開通！這一區眾星拱月

新北環狀線開通！這一區眾星拱月
武漢肺炎》持續隔離！鑽石公主號靠港補給 日本自衛隊支援
2020-02-06 23:02

武漢肺炎》持續隔離！鑽石公主號靠港補給 日本自衛隊支援
武漢肺炎》海上隔離第2天！鑽石公主號乘客PO「生活照」解悶
2020-02-06 22:45

武漢肺炎》海上隔離第2天！鑽石公主號乘客PO「生活照」解悶
國際今日熱門
2020-02-06 21:32

南韓捐200萬副口罩後...中國拒給口罩原料 文在寅被罵爆

2020-02-06 20:49

武漢肺炎》和平醫院翻版 南韓光州醫院封院 121醫護患者全隔離

2020-02-07 05:58

武漢肺炎》最早揭疫情被指「造謠」 醫師李文亮染病過世

2020-02-07 09:00

武漢肺炎》鑽石公主號一夕暴增41例確診 累計61人感染

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播