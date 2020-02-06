武漢肺炎》武漢疫情嚴峻 中國專家：一線醫護恐「全軍覆沒」

中國武漢肺炎疫情爆發，有武漢當地等中國醫學專家出面表示，醫療資源及床位有限，難以篩檢並隔離所有感染者，前線醫護幾乎「全軍覆沒」。圖為武漢臨時設立於展覽館中的「方艙醫院」。（法新社）

2020-02-06 22:52:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情爆發，截至今（6）日晚間全球確診已達2萬8345例、565例死亡，其中，中國就包辦了2萬8083例、死亡563例，顯示中國疫情嚴峻，就有武漢當地等中國醫學專家出面表示，醫療資源及床位有限，難以篩檢並隔離所有感染者，前線醫護幾乎「全軍覆沒」。

中國網傳上千醫護人員發病

據《立場新聞》報導，中國武漢肺炎疫情爆發，官方雖未曾透露醫護人員確診數字，但近日網路上流傳一張「醫護人員發病情況」的表格，圖中指出，武漢當地各醫院已至少有1100名醫護人員發病。

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雖然未能驗證該表格的真實性，但中國積極報導疫情真相的媒體《財新網》專訪武漢大學中南醫院重症科醫學主任彭志勇，也顯示出武漢疫情已經接近失控。

加護病房醫護「全軍覆沒」

彭志勇透露，同事副主任去支援武漢第七醫院時，發現加護病房（ICU）裡面高達三分之二的醫護人員都已被感染，形容那裡的醫生就是「裸奔」的狀態，缺乏防護物資和醫療手段，明知會被感染，還是得衝上去救人，導致整個科室幾乎「全軍覆沒」。

復旦華山醫院主任：武漢態勢極為嚴峻

上海復旦大學附設華山醫院感染科主任張文宏昨（5）日發文指出，中國傾全國之力給予武漢支援，但卻仍無法對所有感染者進行篩檢和隔離，不能排除二代、三代病例產生。

張文宏預測，武漢決戰僅僅是「拉開序幕」，他說：「武漢成功，中國有望短期內控制病情；武漢失敗，則全國的抗冠（抗冠狀病毒）之戰必成膠著之勢，持久戰不可避免。」

床位爆滿 確診者需「回家隔離」

武漢各地醫院已經爆滿，中國官方除快速興建火神山、雷神山醫院外，也在體育館、展覽館及校舍等場館設置11處「方艙醫院」，收容確診病患。

然而，這些措施顯然無法應付急速上升的確診病患數，香港《無線新聞》即訪問一名武漢市民，聲稱他和71歲母親都已確診，但因為沒有床位，必須回家自主隔離，只能每天帶母親回診去看病、打針。

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