2日男闖大樓塗鴉被捕 日網群起撻伐：對台灣人感到抱歉

22歲的日籍遊客池田及24歲戶倉，近日來台觀光旅遊，持噴漆及馬克筆闖入大樓樓頂塗鴉。（記者鄭景議翻攝）

2025/04/13 17:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前2名日本男子來台旅遊闖入北市大安區忠孝東路四段某處住宅大樓樓頂噴漆塗鴉被捕，消息傳回日網引發熱議，大批日本網友向台灣道歉。

大安分局警方12日表示，本月6日上午9點多接獲民眾報案，稱忠孝東路四段某處住宅大樓遭不明人士噴漆破壞，警方獲報後展開調查，經調閱監視器，發現是兩名日籍旅客犯案，並於9日前往兩名旅客位於西門町的旅館將兩人逮捕到案。2人到案後宣稱是因為「好玩、有趣」臨時起意闖入該大樓趁管理員不備之際，搭乘電梯直達頂樓，在頂樓外牆、冷氣室外壓縮機及電梯內以噴漆或持馬克筆進行塗鴉，警訊後將兩人依法送辦。

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此案傳回日本後掀起討論，大批日本網友在相關新聞底下留言，「丟人現眼的傢伙」、「在海外犯罪的應該沒收他們的護照，幾年內都不要離開日本。竟然給台灣添麻煩，真丟人！」、「住宿費和修繕費就讓這些傢伙自己出，打掃到變乾淨為止，然後這些人不用還給我們了」、「台灣的各位，非常抱歉日本人給大家添麻煩了，真的好丟臉」、「都已經是大人了，公開姓名沒關係的，請不要客氣喔」、「真的對台灣人感到非常抱歉，對不起，請務必重罰」、「由你們那邊隨意處置，如果能讓他們在牢裡關個30年左右就太感謝了」、「我們對台灣人民感到非常抱歉」、「真是日本人的恥辱，非常抱歉帶來困擾」。

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